Allagamento al Liceo Scientifico: studenti trovano aule sommerse al rientro

Rientro dopo il ponte di Ognissanti con una sorpresa inaspettata: aule allagate e trasferimento degli studenti in spazi alternativi dell'edificio.

Questa mattina, al ritorno in classe dopo il ponte di Ognissanti, gli studenti del Liceo scientifico Fermi hanno trovato una parte dell'istituto completamente allagata. L'episodio ha interessato l'ala sinistra della scuola, dove si trovano almeno cinque aule didattiche. Gli studenti sono stati immediatamente trasferiti in altre sezioni dell'edificio per permettere la continuazione delle attività scolastiche, mentre l'area danneggiata è stata temporaneamente chiusa per le necessarie verifiche.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona per un'ispezione. Le prime indagini indicano che l'allagamento potrebbe essere stato causato da un rubinetto lasciato aperto durante il weekend oppure da una valvola dell'impianto di riscaldamento, attivato lo scorso primo novembre. Durante il ponte, la scuola era rimasta chiusa, senza la presenza di studenti o docenti, e questo ha permesso all'acqua di accumularsi senza essere notata.

La dirigente scolastica, Luigina D'Amico, ha rassicurato sulla gestione della situazione: "Stiamo affrontando il problema con i tecnici e i vigili del fuoco. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze rilevanti per le attività didattiche". Al momento, non ci sono evidenze che facciano pensare a un atto di sabotaggio, come confermano i primi accertamenti dei vigili.

L'intervento tempestivo ha permesso di limitare i danni e di evitare ulteriori disagi agli studenti e al personale scolastico. Resta ora il compito di valutare l'entità dei lavori necessari per ripristinare completamente le aule coinvolte.