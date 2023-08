Allarme Allergie da Creme Solari nei Bambini: Esperto Mette in Chiaro le Cose

Un dibattito si accende riguardo alle possibili allergie causate dalle creme solari nei bambini, ma l'esperto offre una prospettiva rassicurante. Secondo Michele Miraglia Del Giudice, presidente della Società Italiana Allergologia e Immunologia Pediatrica (Siaip), le allergie alle creme solari nei bambini sono eventi rari, e il reale pericolo risiede più nelle scottature. Questa dichiarazione segue uno studio dell'American Academy of Pediatrics che ha suggerito cautela nell'uso di alcune creme solari a causa della presenza di ossibenzone, una sostanza segnalata come potenzialmente pericolosa da enti scientifici americani autorevoli, l'Ewg (Environmental Working Group) e la Fda (Food and Drug Administration).

Miraglia afferma che gli studi alla base di questo allarme sono seri, ma sottolinea che l'ossibenzone è presente solo nel 20% delle creme solari in Italia. Di conseguenza, evitare questo componente è relativamente semplice per i genitori. L'esperto mette in guardia contro l'adozione di uno scetticismo generalizzato verso tutte le creme solari, affermando che il pericolo maggiore risiede nell'evitare completamente l'uso di creme solari per timore di reazioni avverse.

La Siaip, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria (Sip), offre delle linee guida importanti da seguire prima di portare i bambini in spiaggia. Per i neonati sotto i 6 mesi, l'esposizione diretta al sole è da evitare. Per i bambini da 6 mesi a 3 anni, si raccomanda l'uso di creme solari con fattore di protezione solare (SPF) +50 e l'indossare abiti protettivi con indicazione UPF 15, 30 o 50. Si consiglia inoltre l'uso di occhiali da sole con filtro UV. Per i bambini sopra l'anno e quelli con pelle intollerante o atopica, le creme solari a base di filtri fisici sono preferibili. Dopo i 3 anni, è consigliabile applicare creme solari con SPF non inferiore a 30, applicarle almeno 20 minuti prima dell'esposizione al sole e rinnovare la protezione ogni due ore.