Allarme Asm L'Aquila, furti di olio esausto sul territorio comunale

Rubano l'olio esausto domestico, conferito nei bidoni appositi, allo scopo di rivenderlo per la produzione di carburanti, per l'inserimento in mangimi e nella produzione di nuovo olio da cucina.

Così denuncia l'Asm L'Aquila spa, azienda municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti all'Aquila e in diversi comuni del circondario, banca l'allarme all'inizio delle festività.

In questo periodo, infatti, il consumo di olio da cucina subisce un incremento sia tra i privati, sia nella ristorazione. Occasione ghiotta per i ladri d'olio. " Sempre più spesso il buon lavoro svolto dagli utenti viene vanificato da continui furti di olio esausto alimentare", si legge in una nota dell'azienda. "In particolare nei periodi delle feste dalla raccolta viene sottratto il 20% dell'olio smaltito dai cittadini. Non è stato possibile risalire ai colpevoli che, armati di tanica, bucano i contenitori e prelevano l'olio esausto. L'olio sarebbe poi rivenduto, non solo per la produzione di carburanti, ma anche per l'inserimento in mangimi o nell'olio da cucina in vendita.

Stando ai dati nazionali, il mercato clandestino dell'olio esausto è sempre più fiorente e furti di questo genere possono diventare molto pericolosi, rischiando di mettere in difficoltà la sostenibilità del servizio e la legalità di un intero settore".

Asm Aq fa un appello ai cittadini di segnalate qualunque tipo di irregolarità. Persone con fare sospette con taniche improvvisate intorno ai contenitori stradali dell'Olio Esausto o la presenza di eventuali mezzi anonimi nelle vicinanze. "Per il bene comune e per il rispetto della legalità, oltre che per la tutela dell'ambiente, è importante che l'olio sia gestito solo da aziende autorizzate che rispettano tutte le normative, sottolinea la nota dell'azienda". Ogni anno si raccolgono circa 35 tonnellate di olio esausto

. Materiali che, ASM Spa L'Aquila che opera garantendo la tracciabilità di tutta la filiera, avvia al riciclo per la produzione di biodiesel, lubrificanti, saponi e altro ancora nel vero spirito dell'economia circolare.