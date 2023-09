Allarme Aumento Tumori tra i Più Giovani: Scopri le Principali Cause

Il numero di casi di tumore tra i giovani sotto i 50 anni è in netta crescita, con un aumento del 79% dal 1990 a oggi, e si prevede che entro il 2030 questa tendenza continuerà con una crescita aggiuntiva del 31%. Questo allarme riguarda principalmente i cinquantenni e, nei prossimi anni, si estenderà anche ai quarantenni. Le cause principali di questa preoccupante escalation includono il consumo di tabacco, l'abuso di alcol e una dieta scorretta.

Uno studio, che sarà pubblicato su Bmj Oncology, ha rivelato che negli ultimi 30 anni ci è stato un aumento significativo dei casi di tumore tra i giovani sotto i 50 anni in tutto il mondo. Nel 2019, sono stati diagnosticati complessivamente 3,26 milioni di nuovi casi di cancro in questa fascia d'età, con oltre 1 milione di giovani sotto i 50 anni deceduti a causa del cancro. Questo rappresenta un aumento del 28% rispetto al 1990.

Le previsioni future sono ancor più allarmanti, con un aumento previsto del 31% nei nuovi casi e del 21% nei decessi tra i quarantenni entro il 2030 a livello globale. Lo studio è stato condotto da Xue Li dell'Università di Edimburgo.

Oltre al fumo e all'alcol, altri fattori di rischio includono una dieta povera di frutta e latticini, l'eccessivo consumo di carne rossa e sale, la mancanza di attività fisica, il sovrappeso e livelli elevati di zucchero nel sangue.

Il tumore più diagnosticato e fatale tra i giovani è il cancro al seno, con una quota di 13,7 nuovi casi e 3,5 decessi su 100.000 individui nella popolazione mondiale. Seguono tumori alla trachea, ai polmoni, allo stomaco e all'intestino, con i tassi di mortalità più elevati tra le persone affette da cancro al rene o alle ovaie.

Saverio Cinieri, presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, ha sottolineato l'importanza dello studio, soprattutto per coloro che gestiscono il sistema sanitario. Fortunatamente, nuove terapie disponibili potranno contribuire a contenere la mortalità in Italia, ma nei Paesi a basso e medio reddito, come l'Africa e l'America del Sud, si prevede un aumento significativo della mortalità a causa della limitata accessibilità alle terapie adeguate.