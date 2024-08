Allarme Bomba all'Università: Evacuato il Dipartimento

Un trolley incustodito scatena l'evacuazione: intervengono gli artificieri

Questa mattina è scattato un allarme bomba presso l'Università dell'Aquila, portando all'evacuazione del Dipartimento di Scienze Umane situato in via Nizza, nell'area di San Basilio, nel centro storico della città. La decisione di sgomberare l'edificio è stata presa alle ore 10, dopo che un trolley sospetto è stato rinvenuto incustodito dietro a una tenda parasole.

L'intervento immediato delle autorità

L'allarme è stato lanciato dal personale dell'università, in coordinamento con i referenti per la sicurezza e il direttore amministrativo, Pietro Di Benedetto. La procedura di evacuazione è stata attivata immediatamente, come da protocollo di sicurezza, per garantire l'incolumità di studenti e personale.

Le forze dell'ordine sono giunte rapidamente sul posto per condurre le necessarie verifiche, coadiuvate da una squadra di artificieri provenienti da Pescara, specializzata in operazioni di disinnesco di ordigni esplosivi. La presenza degli artificieri è stata fondamentale per accertare la natura del contenuto del trolley e per mettere in sicurezza l'area.

Una situazione di allerta in un periodo di calma

L'edificio del Dipartimento di Scienze Umane è stato evacuato in un periodo in cui il campus è meno frequentato a causa delle vacanze estive. Tuttavia, la biblioteca del dipartimento rimaneva aperta e frequentata da studenti, molti dei quali sono stati colti di sorpresa dall'evacuazione.

I testimoni presenti al momento dell'incidente hanno descritto l'evacuazione come ordinata, con il personale universitario che ha mantenuto la calma e guidato gli studenti e i lavoratori all'esterno dell'edificio.

Le reazioni della comunità universitaria

L'episodio ha sollevato preoccupazioni tra la comunità universitaria, soprattutto tra coloro che frequentano l'area di San Basilio. Le autorità dell'Università dell'Aquila hanno dichiarato che la sicurezza degli studenti e del personale è una priorità assoluta e che saranno prese tutte le misure necessarie per prevenire simili situazioni in futuro.

Il direttore amministrativo, Pietro Di Benedetto, ha rassicurato studenti e personale, sottolineando l'importanza della collaborazione con le forze dell'ordine e la prontezza nel seguire i protocolli di emergenza.

Indagini in corso

Le indagini sono attualmente in corso per determinare se il trolley incustodito rappresentasse una vera minaccia o se si sia trattato di un falso allarme. Le autorità stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e intervistando eventuali testimoni per ricostruire gli eventi che hanno portato al ritrovamento del bagaglio sospetto.

Nel frattempo, l'area intorno al Dipartimento di Scienze Umane rimane chiusa al pubblico fino a quando le autorità non dichiareranno la completa sicurezza del sito. La comunità attende con ansia aggiornamenti ufficiali e la possibilità di tornare alla normalità.

L'incidente serve da promemoria sull'importanza di mantenere alta l'attenzione e la vigilanza nei luoghi pubblici, in particolare nei centri educativi frequentati da giovani e personale accademico.