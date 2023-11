Allarme Bomba in Tribunale fa Evacuare il Palazzo di Giustizia

Falso allarme bomba in tribunale, evacuato l'edificio Una telefonata anonima fa scattare l'evacuazione del tribunale dell'Aquila, con minacce di vendetta ai "fratelli di Hamas." L'allarme bomba causato da questa chiamata si è rivelato infondato, riportando la calma e permettendo la ripresa delle attività giudiziarie senza ulteriori interruzioni. L'anonimo autore della minaccia annunciava la presenza di un ordigno esplosivo come vendetta per i "fratelli di Hamas".

In risposta all'allarme, le autorità seguirono le procedure di evacuazione per garantire la sicurezza del personale e degli utenti del tribunale. Le indagini rapide smentirono la credibilità della minaccia, consentendo a tutti di riprendere la loro routine lavorativa.