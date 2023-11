Allarme Diabete: 40% delle Diagnosi di Tipo 1 in Ritardo

Il 40% delle diagnosi di diabete di tipo 1 nei bambini arriva in ritardo, mettendo a rischio la loro salute e comportando episodi gravi come la ketoacidosi, uno squilibrio metabolico che richiede interventi immediati in Pronto Soccorso e può lasciare danni permanenti. Secondo la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (Siedp), il ritardo nella diagnosi può anche influire sull'aspettativa di vita, riducendola di ben 16 anni se la malattia insorge prima dei 10 anni e non viene gestita adeguatamente.

In vista della Giornata Mondiale del Diabete, in programma domani, 14 novembre, la Siedp sottolinea l'importanza cruciale di una diagnosi precoce del diabete di tipo 1 e l'urgenza nell'implementare programmi di screening per individuare tempestivamente la patologia. Gli endocrinologi lanciano l'allarme, sottolineando che la gestione ottimale del diabete è fondamentale per preservare la salute e garantire una vita più lunga e di qualità ai pazienti, in particolare ai bambini. La notizia pone l'attenzione sulla necessità di promuovere strategie efficaci per rafforzare la prevenzione e la diagnosi precoce del diabete di tipo 1, al fine di evitare conseguenze gravi e migliorare la qualità della vita dei pazienti.