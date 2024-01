Allarme Furti in Centro: Stabiliti Come Bersaglio Lido Beach e Caffè Excelsior

Nel cuore della notte, il centro cittadino è diventato il teatro di una serie di furti che ha messo in allarme gli esercenti locali. Gli obiettivi designati sono stati lo stabilimento Lido Beach e il bar Excelsior, situati rispettivamente in piazza Primo Maggio e corso Umberto. I titolari delle attività, Fabio Tiberi e Carlo Miccoli, esprimono la loro esasperazione e sottolineano la necessità di un aumento dei controlli per affrontare l'emergenza furti.

La sequenza di furti, verificatasi domenica e lunedì scorsi, segue una dinamica simile a quanto già avvenuto lo scorso dicembre, quando altri esercizi commerciali nel centro città sono stati presi di mira. Miccoli, in qualità di presidente della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) Confcommercio Pescara, si rivolge alle istituzioni, chiedendo l'implementazione di servizi di controllo da parte delle forze dell'ordine.

L'appello di Miccoli sottolinea l'urgenza di affrontare la situazione attuale, in cui le attività commerciali sembrano essere il principale obiettivo di ladri e individui disperati alla ricerca di pochi spiccioli. La richiesta di un maggiore presidio delle forze dell'ordine è formulata con l'obiettivo di garantire la sicurezza degli esercenti e prevenire futuri episodi di questo genere.