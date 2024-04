Allarme Truffe Online: Poste Italiane Fornisce Consigli Cruciali

Recentemente si sono verificati numerosi casi di frode online, motivo per cui Poste Italiane ha elaborato una guida essenziale per proteggersi da queste minacce. Ecco le principali regole da seguire per evitare di cadere vittima di truffe online e su app:

Mai fornire dati riservati (utenza, password, codici di sicurezza) a nessuno, né tramite e-mail, sms, chat sui social network o tramite operatori del call center, nemmeno se si presentano come dipendenti di Poste Italiane o rappresentanti delle forze dell'ordine.

Non effettuare transazioni di alcun tipo su richiesta di presunti dipendenti di Poste Italiane o forze dell'ordine, né seguirne le indicazioni telefoniche, nemmeno se si parla di problemi di sicurezza sul conto o sulla carta.

Non rispondere a e-mail, sms, telefonate o chat che richiedono codici personali o segnalano presunti problemi di sicurezza con minacce di blocchi delle operazioni, anche se sembrano provenire da fonti affidabili o indirizzi aziendali noti. Poste Italiane non richiede mai tali informazioni e non invia link.

Verificare sempre l'affidabilità del mittente di una e-mail prima di aprirla.

Evitare di scaricare allegati o cliccare su link in e-mail sospette, e in caso di errore non autenticarsi su siti web dubbi e chiudere immediatamente il browser.

Digitare direttamente l'indirizzo www.poste.it nella barra del browser per accedere al sito ufficiale di Poste Italiane.

Utilizzare l'app Poste Italiane per ricevere notifiche in tempo reale sulle operazioni di pagamento effettuate con il conto corrente e le carte di pagamento, oppure attivare il servizio di notifica tramite sms sul proprio telefono.

Segnalare eventuali e-mail sospette o tentativi di phishing a Poste Italiane inoltrando i messaggi a antiphishing@posteitaliane.it e successivamente eliminarli definitivamente.

Seguire queste precauzioni può contribuire significativamente a proteggere i propri dati personali e finanziari dalle truffe online sempre più sofisticate.