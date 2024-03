Allarme Wax: Nuova Droga a Rischio Overdose, Sequestrata dalla Finanza

La lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti ha registrato un'importante vittoria con il sequestro di una nuova droga ad alto rischio overdose. La Guardia di Finanza ha sventato un traffico di droga e arrestato un giovane foggiano, residente a Porta Nuova, dopo aver trovato circa due chili di sostanze illegali nella sua abitazione.

Tra le droghe sequestrate, oltre all'hascisc e alla marijuana, spicca il "Wax", una sostanza particolarmente diffusa tra i giovani. Si tratta di un concentrato di cannabis in forma di cera, caratterizzato da una concentrazione di principio attivo fino all'80%, rendendolo fino a cinque volte più potente della marijuana tradizionale e a alto rischio di overdose.

La tossicologa forense Mariachiara David ha avvertito sui pericoli del Wax, evidenziando che anche una singola dose può contenere livelli di THC, il principio attivo della cannabis, fino al doppio rispetto alla marijuana, con un prezzo sul mercato italiano di circa 50 euro al grammo, simile a quello della cocaina.

Nell'abitazione del giovane sono stati anche trovati migliaia di euro in contanti, presumibilmente provento dell'attività di spaccio, insieme a strumenti per il confezionamento della droga.

Parallelamente, un altro significativo sequestro di marijuana è avvenuto in un'altra operazione, con le indagini in corso per smantellare la rete di distribuzione e smercio di droga. La Guardia di Finanza si impegna a tutelare la sicurezza economica e finanziaria del territorio, intensificando gli sforzi contro il traffico di droga e i suoi protagonisti.