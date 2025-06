Allarme a Vasto Marina: acqua contaminata, scatta il divieto di consumo

Contaminazione da coliformi oltre i limiti: vietato l'uso dell'acqua potabile in alcune aree di Vasto Marina, mentre proseguono le verifiche per il ripristino della qualità.

Il 4 giugno 2025, l'ARPA Abruzzo ha rilevato una concentrazione di coliformi pari a 29 MPN/100 mL in un campione d'acqua prelevato sul lungomare Cordella di Vasto Marina, nei pressi dei bagni pubblici.

In risposta, la vicesindaca Licia Fioravante ha emesso un'ordinanza che vieta temporaneamente il consumo umano dell'acqua nelle seguenti zone:

Aree a destra e a sinistra di via Istonia , dall'intersezione con via Tubello fino alla SS 16 .

Tratto della SS 16 compreso tra via Istonia e via dei Martiri Istriani.

Il provvedimento, di natura precauzionale, mira a tutelare la salute pubblica e a consentire l'attivazione immediata degli accertamenti tecnici necessari.

Il Comune di Vasto ha comunicato che l'acqua erogata nelle restanti zone della città è conforme agli standard di legge e può essere utilizzata per il consumo umano senza restrizioni.

I coliformi sono batteri appartenenti alla famiglia delle Enterobacteriaceae, comunemente presenti nell'ambiente e nell'intestino di animali a sangue caldo. La loro presenza in acqua potabile indica una possibile contaminazione fecale e un rischio per la salute.

Le autorità locali stanno lavorando per identificare le cause della contaminazione e ripristinare la qualità dell'acqua nelle aree interessate. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.