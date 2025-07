Allarme caldo: Sud Italia verso i 47°C, estate da record assoluto

Una massa africana in quota scalderà il Sud fino all’ultimo weekend, con termiche a 850 hPa vicine ai 30°C e punte al suolo record.

Il nuovo bollettino prevede una sequenza di giornate roventi sulle regioni meridionali, causata da masse d’aria molto calde in risalita a circa 1 500–1 600 m (temperatura a 850 hPa tra 26 e 30°C), promettendo un’ondata di calore persistente fino al weekend, con caratteristiche che ricordano quelli storici.

Martedì – Picco dell’ondata calda: l’interno siciliano registrerà massime fino a 46–47°C nella Piana di Catania, 44–45°C a Noto, e 40–43°C tra Nisseno ed Ennese. Altre zone torridi saranno Metapontino, Salento e Ioniche calabresi (40–41°C). Localmente sarà caldo anche nel Lazio, Marche, Valtellina e Campidano (35–36°C).

Mercoledì – Lieve attenuazione: in Sicilia le temperature si manterranno sui 41–43°C nella Piana di Catania e Val di Mazara, mentre zone interne restano attorno ai 37–41°C. Lieve rialzo in Sardegna (37–38°C) e nell’area padana orientale (35–37°C).

Giovedì – Ripresa del caldo intenso: si registrano 40–42°C su Tavoliere, Cosentino, Piana di Catania e entroterra palermitano; 39–41°C in zone Nisseno‑Ennese. Interne marchigiane, Lazio e Campidano avranno 36–38°C, e punte di 35–37°C su Emilia‑Romagna e Campania.

Venerdì – Calura ancora sostenuta: il Centro‑Sud sperimenterà massime tra 38 e 40°C su vaste aree interne, con punte fino a 44–45°C sulla Piana di Catania e 42–43°C su Metapontino, Salento, Tavoliere, Palermitano e Cosentino. Anche l’interno laziale raggiungerà 38–39°C.

Sabato – Primo sollievo al Tirreno: il caldo si concentrerà principalmente sulle zone ioniche, con ancora punte fino a 42–43°C su Salento, Piana di Sibari, Crotonese e Piana di Catania. Lato tirrenico si registreranno cali termici apprezzabili.

Domenica – Fine definitiva dell’ondata africana: la massima scenderà a 27–28°C sui litorali tirrenici, mentre nel Salento, Metapontino, Calabria ionica settentrionale e Catania il termometro salirà fino a 34–36°C.

Questa ondata estrema è confermata da modellistiche GFS ed ECMWF, che prevedono isoterme a 850 hPa fino a +30°C, un’anomalia termica rara per l’area Mediterranea e paragonabile ai picchi del 1998.

In sintesi, la durata estesa, la persistenza del caldo in quota e le temperature eccezionali al suolo rendono questa fase una delle più intense degli ultimi anni, con implicazioni serie per la salute, le infrastrutture e i rischi estivi. La situazione si normalizzerà solo con il calo termico che arriverà tra sabato e domenica.