Estate ribelle: caldo africano alternato a instabilità modellata fino all’11 agosto

Analisi aggiornata svela anticiclone africano in rinforzo, poi tentativi di saccatura atlantica e periodi instabili su Nord, Centro e Sud fine luglio-ferragosto.

Il quadro previsivo esteso fino all’11 agosto mostra una fase dinamica: l’anticiclone nordafricano inizierà a espandersi da 21 a 28 luglio, determinando una nuova ondata di calore al Sud, Sardegna e Sicilia con temperature diffusamente sopra i 40°C. Nel contempo, un flusso atlantico rimarrà attivo, favorendo la formazione di temporali intensi su Alpi e regioni settentrionali.

21–28 luglio: l’anticiclone africano dominerà il sud, causando picchi termici oltre i 40°C, mentre il Nord rimarrà esposto alle onde atlantiche che piloteranno temporali sparsi, in particolare sulle zone montane.

28 luglio–4 agosto: i principali modelli previsionali suggeriscono un rallentamento delle grandi ondulazioni atlantiche, con potenziali infiltrazioni di aria fresca e un conseguente calo termico, specie al Nord, dove potranno verificarsi condizioni di instabilità moderata, con temperature fino a sotto la media stagionale.

4–11 agosto: secondo l’ensemble ECMWF, il Nord resterà sotto l’influsso delle correnti atlantiche con episodi instabili, mentre il Centro-Sud godrà di tempo più stabile e asciutto, in presenza di condizioni calde ma non estreme, con temperature in aumento.

La tendenza climatica messa in luce da fonti come Severe‑Weather.eu evidenzia una stagione estiva dinamica, alternata tra ondate di calore africane e rientri atlantici più freschi, soprattutto nella seconda metà dell’estate. Questo schema si inserisce in un contesto europeo similare, con segnali di Heatwave persistenti, soprattutto su Italia meridionale e isole.

Concludendo, la sequenza prevista è:

21–28 luglio : Sud e isole sotto caldo record , Nord alle prese con temporali montani ;

28 luglio–4 agosto : raffreddamento e instabilità al Nord , calo termico evidente;

4–11 agosto: Nord ancora instabile, Centro‑Sud stabile con clima caldo ma non estremo.

Si delinea pertanto un agosto variabile, e non monotono, segnalando la necessità di mantenere alta vigilanza meteo su scala settimanale fino a metà mese.

29 luglio – martedì

La giornata sarà caratterizzata da un generale miglioramento al Nord, con condizioni di sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, fatta eccezione per qualche nuvola residua sulle Alpi centrali e in Romagna, senza fenomeni rilevanti. Al Centro, si prevedono cieli sereni lungo le coste tirreniche e sull'Appennino laziale, mentre persiste della nuvolosità irregolare con piogge deboli nella zona della capitale e sull'entroterra toscano. Al Sud, la situazione appare variabile: cieli per lo più sereni o con ampie schiarite, ma con la possibilità di precipitazioni deboli sulla Calabria tirrenica e su alcune aree montane. Le Isole maggiori mostreranno una tendenza simile, con cieli poco nuvolosi ad eccezione del Palermitano, dove potranno verificarsi deboli piogge.

30 luglio – mercoledì

La giornata si preannuncia stabile su tutto il Paese. Al Nord, i cieli saranno prevalentemente sereni, in particolare su Liguria, Pianura Padana e Triveneto, con solo qualche addensamento locale sulle Alpi. Al Centro, splenderà il sole sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Anche il Sud beneficerà di condizioni prevalentemente soleggiate, fatta eccezione per qualche nuvola sparsa sulla dorsale calabra. Su Sardegna e Sicilia, tempo stabile con ampie schiarite e temperature in aumento.

31 luglio – giovedì

Il Nord-Ovest vedrà un peggioramento, con nuvolosità diffusa e piogge moderate in particolare sulla Liguria e le Alpi centrali, mentre nel Nord-Est prevarranno condizioni di variabilità, alternate a schiarite. Al Centro, situazione più tranquilla: cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali annuvolamenti sulla dorsale laziale. L’Adriatico centrale si manterrà soleggiato, con temperature in lieve rialzo. Al Sud, tornano le piogge deboli su Campania tirrenica e Calabria, ma senza fenomeni intensi. Su Sardegna e Sicilia, tempo nel complesso buono, con nubi sparse ma senza piogge di rilievo, tranne qualche goccia sull’Etna.

1 agosto – venerdì

Le regioni settentrionali registreranno una nuova fase instabile, con piogge deboli o moderate sulle Alpi, mentre le pianure vedranno ampie schiarite. Al Centro, prevale il sole, ma con la possibilità di piogge residue sulla Toscana interna. Sull’Adriatico, tempo generalmente buono. Al Sud, permane una lieve instabilità sulla dorsale calabra, mentre altrove il tempo sarà soleggiato. Su Sicilia e Sardegna, possibili precipitazioni leggere nelle aree interne, specie in Sicilia orientale.

2 agosto – sabato

Una nuova perturbazione raggiungerà il Nord, portando nuvole compatte e piogge deboli o moderate su Alpi occidentali, centrali e parte delle pianure padane. Sulla Romagna e nel Triveneto, tempo più variabile ma senza precipitazioni significative. Al Centro, le condizioni saranno stabili, salvo qualche nuvola sull’entroterra tirrenico. Al Sud, la giornata si presenterà maggiormente serena, con qualche rovescio isolato in Molise e Lucania. Le Isole maggiori avranno condizioni in prevalenza stabili, con piogge deboli limitate all’area etnea.

3 agosto – domenica

Il Nord continuerà a essere influenzato da un flusso umido atlantico, con precipitazioni deboli sulle Alpi e nuvolosità sparsa altrove. Al Centro, previste schiarite alternate a nubi compatte in Toscana, con possibilità di piogge deboli sulle zone interne. Sul versante adriatico, tempo variabile. Al Sud, la situazione resta tranquilla, con ampie schiarite e assenza di fenomeni significativi. Le Isole maggiori vedranno cieli sereni e temperature elevate.

4 agosto – lunedì

Il Nord-Ovest sarà interessato da un miglioramento, con ampie schiarite, mentre in Romagna potranno tornare piogge moderate. Al Centro, qualche rovescio residuo in Toscana, altrove condizioni stabili. L’Adriatico centrale vedrà alternanza di nuvole e schiarite, con piogge leggere sulle aree interne appenniniche. Al Sud, tempo per lo più soleggiato, con qualche nube passeggera. Su Sardegna e Sicilia, il tempo sarà sereno e asciutto.