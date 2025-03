Allarme in Abruzzo: oltre un terzo della popolazione è in sovrappeso

In Abruzzo, il 34,4% degli abitanti è in sovrappeso e il 10,5% è obeso; la regione si colloca al quinto posto in Italia per eccesso ponderale.

Secondo recenti dati dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), l'Abruzzo presenta una situazione preoccupante riguardo al sovrappeso e all'obesità. Il 34,4% della popolazione è in sovrappeso, mentre il 10,5% è obeso, posizionando la regione al quinto posto a livello nazionale.

Questi dati sono in linea con la tendenza nazionale che vede il Meridione maggiormente colpito da queste problematiche. In regioni come Molise, Campania, Basilicata e Puglia, quasi la metà della popolazione lotta con chili di troppo.

L'obesità e il sovrappeso sono riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come vere e proprie malattie sociali, in quanto favoriscono l'insorgenza di patologie come diabete, ipertensione, arteriosclerosi, insufficienza respiratoria, calcolosi e alcuni tipi di tumore.

Per contrastare questo fenomeno, in Abruzzo vengono promosse diverse iniziative. Ad esempio, in occasione dell'Obesity Day, una campagna nazionale per la prevenzione dell'obesità promossa dall'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), presso l'Ospedale "SS. Annunziata" di Chieti sono state offerte consulenze gratuite sul sovrappeso e l'obesità.

È fondamentale che le istituzioni locali e nazionali continuino a promuovere programmi di prevenzione e sensibilizzazione per educare la popolazione a stili di vita più sani, al fine di ridurre l'incidenza di sovrappeso e obesità.