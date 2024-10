Allarme maltempo su tutta Italia: fiumi in piena, allagamenti e gravi criticità

Temporali violenti, allagamenti e criticità idrauliche stanno colpendo gran parte del territorio nazionale, dal Nord al Sud.

Il maltempo continua a imperversare su più di metà Italia, con violenti nubifragi che stanno causando allagamenti e situazioni di pericolo in diverse regioni. In particolare, l'Emilia, il Piemonte e la Liguria sono tra le aree maggiormente colpite, con fiumi in piena e criticità idro-geologiche in continuo aggravamento. Ecco la situazione aggiornata nelle principali zone interessate.

Emilia-Romagna. Da questa mattina, i fiumi Reno e Idice hanno superato le soglie di pericolo a causa delle forti piogge notturne. Allagamenti si sono verificati nel Bolognese, soprattutto nelle zone appenniniche, dove i corsi d’acqua stanno minacciando le abitazioni. Gli enti locali stanno monitorando la situazione da vicino, ma il rischio di esondazione resta elevato in molte aree.

Piemonte. Durante la notte, piogge torrenziali hanno colpito il Piemonte, con il fiume Stura vicino alla soglia di pericolo nelle Valli di Lanzo, e altre aree, come il Canavese, in condizioni simili. Alcuni corsi d'acqua minori sono già esondati, causando allagamenti significativi, mentre i fiumi Orco e Erro continuano a crescere, mettendo a rischio molte zone abitate.

Liguria. Dopo le pesanti piogge di ieri, la situazione resta critica anche in Liguria, dove il maltempo si è spostato dalla zona di Genova verso lo Spezzino, aggravando ulteriormente il livello del fiume Vara, che ha superato la soglia di pericolo. Anche nell’entroterra ligure, i fiumi Impero e Centa sono a rischio esondazione, nonostante una lieve attenuazione delle piogge nelle ultime ore.

Toscana. La situazione è particolarmente grave in Toscana, dove temporali intensi hanno colpito nelle ore notturne. A Siena, la stazione ferroviaria è stata chiusa per allagamenti, mentre nella zona di Venturina Terme (Livorno) intere strade sono state invase da fango e detriti. Cafaggio è stata teatro di un drammatico episodio, dove un pensionato è stato travolto dall’onda di piena, riuscendo a salvarsi solo grazie all’intervento dei soccorritori.

In Valdicecina, diversi comuni stanno affrontando gravi problemi legati alle frane e alla chiusura di ponti e strade. Il sindaco di Pomarance ha confermato la chiusura di numerosi guadi e arterie stradali a causa dell’esondazione del fiume Cecina, con squadre di soccorso mobilitate per gestire l’emergenza.

Lazio e Campania. La perturbazione ha raggiunto anche il Lazio e la Campania, con temporali che hanno colpito la zona di Roma e accumuli pluviometrici significativi nel sud della capitale. A Napoli, questa mattina si sono registrati forti temporali che hanno rapidamente innalzato i livelli di precipitazione, mettendo in difficoltà il traffico e le zone costiere.

Nordest. Anche il Triveneto è alle prese con abbondanti piogge, in particolare nel Trentino, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si sono raggiunti accumuli fino a 90mm. La situazione resta critica, con rovesci che continueranno a interessare queste aree anche nelle prossime ore.

Previsioni per le prossime ore. Il maltempo si attenuerà parzialmente nel Nordovest, ma insisterà ancora sulle Alpi e sul Friuli VG, dove le piogge saranno particolarmente intense. Anche la Liguria vedrà un miglioramento graduale, con schiarite nel pomeriggio. Al Centro, rovesci continueranno a colpire il Lazio e le zone interne adriatiche, mentre la situazione migliorerà in Toscana. Al Sud, temporali interesseranno le regioni tirreniche e la Sicilia, con fenomeni particolarmente intensi sul lato occidentale dell’isola.

Le autorità raccomandano massima prudenza e di limitare gli spostamenti nelle zone a rischio. I prossimi giorni saranno decisivi per valutare l'evoluzione del maltempo e le possibili misure di sicurezza necessarie per far fronte a questa emergenza.