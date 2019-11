Allarme per il maltempo, nel week end nuova incursione ciclonica

Dall'Atlantico rimane sempre un vasto canale depressionario che si inoltra sul Mediterraneo e continua ad inviare perturbazioni verso l'Italia.

Una di queste ha esaurito i suoi effetti mercoledì, ma è già pronta ad entrarne in azione una nuova la cui parte più avanzata determinerà un progressivo guasto a cominciare dal Nord, Sardegna e tirreniche, con effetti che si intensificheranno venerdì.

METEO GIOVEDÌ.

Al Nord nuvoloso sin dal mattino con prime piogge al Nordovest, in graduale intensificazione in giornata; entro sera qualche pioggia fin su ovest Lombardia, ovest Emilia e Friuli. Neve sulle Alpi dai 1300/1500m.

Al Centro piogge sparse su Sardegna e regioni tirreniche, in intensificazione in giornata con qualche temporale in arrivo in Toscana.

Neve sull'Appennino dai 1400/1700m; asciutto sulle adriatiche con qualche schiarita.

Al Sud qualche pioggia sull'alta Campania, variabile ma asciutto altrove con schiarite più ampie sul Salento.

Venti meridionali in rinforzo a partire dai bacini occidentali.

METEO VENERDÌ.

Al Nord nuvoloso con fenomeni presenti sin dal mattino su Alpi e alte pianure, in intensificazione al Nordovest dove diverranno anche intensi in serata.

Neve dai 1200/1300m.

Al Centro nuvoloso sulle regioni tirreniche con piogge sparse, in intensificazione la sera in Toscana, qualche pioggia sul nord della Sardegna, nuvoloso ma asciutto sulle regioni adriatiche.

Al Sud instabile in Campania con rovesci più frequenti sulle aree centro-settentrionali, parzialmente nuvoloso e asciutto sulle altre regioni.

Venti tesi in prevalenza da sudest.

METEO WEEKEND.

La parte più attiva della perturbazione raggiungerà sabato il Nordovest provocando un ulteriore peggioramento con piogge diffuse e nevicate sulle Alpi, abbondanti oltre le quote medie; qualche rovescio in estensione fino all'alto Triveneto.

Si intensificano le nubi anche altrove con qualche pioggia in arrivo su isole maggiori, regioni tirreniche e Calabria.

Domenica ancora un po' di piogge al Nord, in graduale attenuazione, ma il maltempo tenderà a concentrarsi sulle regioni centrali e soprattutto su quelle meridionali, con fenomeni intensi non esclusi su regioni ioniche ed adriatiche.

Venti in deciso rinforzo a rotazione ciclonica.