La pizza senza glutine di VivoGlutenFree conquista il Festival e il pubblico

Premiati per la miglior pizza napoletana gluten free, Alessia e Luca portano qualità, inclusione e ricerca a uno degli eventi più attesi dell’arte bianca.

Un premio importante, una masterclass seguitissima e l’affetto del pubblico: è questo il bilancio più che positivo della partecipazione di VivoGlutenFree al festival “My Special Pizza”, evento interamente dedicato all’impasto ad alta idratazione e alla qualità artigianale nel mondo della pizza. La manifestazione, ospitata nella cornice delle Antiche Terme Jacobelli di Telese Terme (BN), ha richiamato alcune delle figure più influenti del settore: maestri pizzaioli, tecnici dell’impasto, produttori e un pubblico attento ed entusiasta.

In questo scenario, Alessia (chef e cuore creativo del progetto) e Luca (anima tecnica e comunicativa del canale) hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento per la miglior pizza napoletana senza glutine. Un premio che certifica la qualità della loro ricerca e valorizza il percorso intrapreso per rendere la pizza gluten free un prodotto d’eccellenza, capace di emozionare anche i palati più esperti.

Oltre al premio, i due protagonisti di VivoGlutenFree hanno condotto una masterclass dal vivo, il FamilyLAB, che ha coinvolto fan della community, addetti ai lavori e semplici curiosi. Un momento di formazione ma anche di confronto aperto, dove si è parlato di impasti, lievitazioni, farine e tecniche, sempre con l’obiettivo di dimostrare che la pizza senza glutine può essere gustosa, autentica e tecnicamente impeccabile.

L’evento ha rappresentato per VivoGlutenFree un’importante conferma, sia per l’accoglienza ricevuta che per il riscontro degli operatori del settore. Il progetto, nato online e cresciuto grazie alla fiducia della sua community, si è ormai consolidato come un punto di riferimento nella scena nazionale del gluten free, capace di dialogare con esperti e produttori come AltaIdratazione (al secolo Michele Bianchi), i Molini Pizzuti (protagonisti anche di una collaborazione futura annunciata durante l’evento), il gruppo Malati di Pizza e lo staff de I Sette Archi, che ha ospitato Alessia e Luca nel proprio stand con grande disponibilità.

Il premio ottenuto e il successo del FamilyLAB testimoniano quanto il lavoro di VivoGlutenFree sia oggi riconosciuto anche nel mondo della pizza d’autore, in cui tradizione e innovazione trovano un equilibrio perfetto. Un equilibrio che passa per l’inclusione, l’attenzione alla qualità e una visione concreta della gastronomia come cultura accessibile a tutti.

Dopo la pausa estiva, i corsi, le masterclass e i FamilyLAB di VivoGlutenFree riprenderanno da settembre, con nuove tappe già in preparazione. Sarà inoltre possibile per farmacie, negozi specializzati e realtà della GDO organizzare eventi formativi e dimostrativi in collaborazione con Alessia e Luca, portando la cultura del gluten free in tutta Italia, attraverso esperienze dirette e coinvolgenti.

Una strada già tracciata, che guarda lontano — senza glutine, ma con tanto, tantissimo gusto.