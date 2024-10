Allerta Gran Sasso: Ruzzo Reti rassicura sulla sicurezza dell'acqua potabile

Dopo il comunicato del Commissario, Ruzzo Reti chiarisce la situazione sulla potabilità dell'acqua nel Gran Sasso, tranquillizzando i cittadini.

A seguito di un comunicato allarmante rilasciato dal Commissario per la messa in sicurezza del Gran Sasso, Pierluigi Caputi, la Ruzzo Reti desidera fare chiarezza. Tale comunicazione si basa su un estratto di una delle numerose lettere interne scambiate tra le varie autorità competenti. Ruzzo Reti sottolinea che i fatti menzionati nel comunicato si riferiscono al 14 ottobre, giorno in cui si è registrato un aumento della torbidità dell’acqua, già precedentemente destinata allo scarico preventivo, quindi non immessa nella rete idrica.

L'azienda aveva già assicurato alla comunità che, al primo segnale di un valore non conforme, avrebbe richiesto l’interruzione dei lavori, e questo è stato prontamente attuato. Ruzzo Reti desidera rassicurare i cittadini circa la completa potabilità della risorsa idrica, confermando che tutte le misure necessarie sono state adottate per garantire la salute pubblica.

In questo contesto, è fondamentale che la popolazione mantenga la calma e si informi attraverso fonti ufficiali. La transparenza e la comunicazione tempestiva sono cruciali per affrontare qualsiasi eventualità, garantendo al contempo la sicurezza di tutti. L’azienda rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e aggiornamenti sulla situazione, impegnandosi a monitorare costantemente la qualità dell'acqua fornita.