Allerta Meteo: Forti Temporali in Arrivo tra Mercoledì e Venerdì

La fase di marcata instabilità continua, colpendo soprattutto le regioni del Nord Italia. Un canale di bassa pressione che si estende dal nord Atlantico groenlandese all'Europa centro-occidentale sta alimentando un vortice ciclonico, attualmente risalente dall'Italia settentrionale alla Germania. Nelle prossime 48-72 ore, il minimo depressionario si sposterà ulteriormente verso nord-ovest, posizionandosi entro venerdì sul Mare del Nord. Questa vicinanza alla circolazione depressionaria mantiene il Nord Italia a rischio di maltempo, coinvolgendo parzialmente anche il Centro, mentre il Sud gode di maggiore stabilità atmosferica.

Mercoledì: La giornata sarà caratterizzata da marcata instabilità al Nord, con temporali intensi, soprattutto nel pomeriggio, nel Nordovest e sin dalla mattina tra Liguria orientale, Lombardia, Veneto e Friuli. I temporali, previsti tra pomeriggio e sera, potranno essere accompagnati da nubifragi e grandinate. Al Centro, l'instabilità sarà presente nelle ore centrali della giornata, specialmente nelle zone interne appenniniche, con temporali forti e possibilità di grandine. Al Sud, il tempo sarà migliore, ma con qualche isolato temporale pomeridiano nelle zone montuose. Le temperature non subiranno grandi variazioni.

Giovedì: Le condizioni di instabilità saranno marcate sin dalla mattina al Nordovest e in Lombardia, con temporali localmente forti che si estenderanno nel pomeriggio alle restanti zone del Nord. Il rischio di nubifragi e grandine persisterà. Al Centro, temporali isolati nel pomeriggio potrebbero estendersi localmente fino alla costa adriatica, specialmente nelle Marche. Al Sud, la stabilità atmosferica sarà prevalente. Le temperature potrebbero subire un lieve calo al Nord.

Venerdì: L'instabilità sarà ancora accentuata nelle ore pomeridiane, con temporali localmente forti al Nord, non solo su Alpi e Prealpi, ma anche sulle pianure adiacenti, in particolare tra Piemonte e Lombardia. Al Centro e al Sud, non sono previste piogge significative, salvo qualche episodio in Sardegna. Le temperature rimarranno sostanzialmente stabili.

La situazione meteo richiede attenzione, soprattutto nelle regioni del Nord Italia, dove i temporali potrebbero causare disagi significativi.