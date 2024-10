Allerta bomba in tribunale: scoperti gli autori della minaccia anonima

Due individui identificati per il grave episodio di interruzione dei servizi pubblici.

La Digos, in collaborazione con la procura distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, ha finalmente identificato gli autori della telefonata anonima che, il 7 novembre 2023, ha portato all'evacuazione del tribunale e alla sospensione di tutte le udienze. Questo grave episodio ha richiesto l'intervento immediato delle forze di polizia, che hanno ispezionato l'intero edificio per garantire la sicurezza e prevenire potenziali esplosioni.

Nella mattinata di quel giorno, una chiamata allarmante è giunta alla sala operativa di Roma tramite il numero unico di emergenza, segnalando la presenza di quattro ordigni esplosivi nel tribunale dell’Aquila e in una chiesa della stessa area. La comunicazione si è conclusa con la frase inquietante: “Allah è con voi”, suscitando ulteriori preoccupazioni tra le autorità.

Le indagini, condotte con meticolosità attraverso tecniche investigative avanzate, hanno portato a una serie di perquisizioni e sequestri mirati. Grazie a queste operazioni, gli agenti della Digos sono riusciti a identificare due individui provenienti da un'altra regione d'Italia. Nei loro confronti sono state completate le indagini preliminari, contestando il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico, aggravato dalla motivazione di terrorismo.

La rapidità delle indagini e l'efficacia dell'intervento delle forze dell'ordine hanno evitato potenziali tragedie, dimostrando l'importanza della prontezza in situazioni di emergenza. L'episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei luoghi pubblici e sull'adeguatezza delle misure preventive già in atto. Con l’individuazione dei responsabili, si spera di riportare la calma e la sicurezza all’interno della comunità, mentre le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione.