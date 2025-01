Allerta meteo in Sardegna e Calabria: venti forti e piogge torrenziali causano disagi e alluvioni

Le previsioni meteo per oggi indicano maltempo persistente al Sud Italia, con allerta rossa in Sardegna e allerta arancione in Calabria. Le piogge intense e il forte vento continuano a colpire l'area, causando danni significativi in molte località. La Protezione Civile ha previsto ulteriori problematiche a causa di un vortice atmosferico proveniente dalla Tunisia. Il Centro-Sud Italia dovrà affrontare anche forti raffiche di vento e rischio di alluvioni.

A partire dalla Sardegna, il peggioramento ha portato a numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per alberi pericolanti, cornicioni e insegne che hanno danneggiato auto e infrastrutture. Il comune di Cagliari ha visto rami caduti sulle strade, creando disagi alla circolazione. Un episodio particolarmente grave ha coinvolto un tetto in metallo che è stato divelto dal vento tra Quartu Sant'Elena e Quartucciu, creando rischi per gli automobilisti. La situazione ha portato alla chiusura di molte scuole, con allerta meteo rossa in diverse zone.

In Calabria, le intense piogge hanno inondato le strade, interrompendo la circolazione ferroviaria nel cosentino e causando danni a infrastrutture. Le autorità hanno rilasciato un avviso di allerta arancione per tutta la regione, con scuole chiuse in molte città. I fenomeni meteo si sono intensificati con un forte vento e frequenti fulmini, rendendo difficile la situazione in tutta la regione. Il Maltempo non si limita a queste due regioni: anche la Puglia e la Basilicata stanno affrontando temporali e raffiche di vento.

A causa del passaggio del vortice atmosferico, anche la Sicilia è stata colpita da forti rovesci. Le Eolie sono isolate dal mare agitato, mentre il lungomare di Catania è stato devastato da una mareggiata che ha distrutto alcune strutture. Trombe d’aria si sono abbattute su varie zone della città, mentre il torrente Annunziata a Randazzo è esondato, isolando molte persone.

Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, mentre la Protezione Civile ha lanciato un allerta gialla in Abruzzo, Molise, Campania e in altre zone del Sud. La previsione è che il maltempo continui a colpire il Centro-Sud anche nei prossimi giorni, con il rischio di alluvioni nelle zone più colpite.