Allerta meteo: nubifragi e temporali in arrivo, rischio per fenomeni estremi

Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia, con maltempo al Centro-Nord e rischio nubifragi. Sole e clima asciutto al Sud per il weekend.

L'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia continuerà a intensificarsi nei prossimi giorni, con una nuova perturbazione in arrivo. A partire da venerdì 25 ottobre, il Centro-Nord sarà interessato da piogge e temporali, con allerta arancione in Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Veneto. Le autorità locali hanno già predisposto misure preventive: a Bologna, ad esempio, è stata ordinata la chiusura delle scuole, e si invita a limitare gli spostamenti, favorendo lo smart working per aziende e istituzioni.

La saccatura atlantica, ovvero un sistema di bassa pressione proveniente dall'Atlantico, spiega il team di 3BMeteo, è la causa principale di questa ondata di maltempo. La perturbazione, che già sta causando instabilità su alcune regioni italiane, si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore, colpendo in particolare le regioni del versante tirrenico.

Il peggioramento previsto per il weekend

Nel fine settimana, la perturbazione atlantica raggiungerà l'Italia nordoccidentale e la Sardegna, portando forti temporali, nubifragi e criticità idrauliche e idrogeologiche. Le aree più colpite saranno ancora una volta la Liguria, il Piemonte e l'Emilia Romagna, dove sono attesi accumuli pluviometrici superiori ai 150 millimetri in 24 ore in alcune zone, come il Genovese. Anche in Lombardia, specialmente nelle aree occidentali, sono previste precipitazioni abbondanti, mentre il Trentino, l'alto Veneto e il Friuli Venezia Giulia vedranno fenomeni più contenuti ma comunque significativi. Nel frattempo, al Sud e nelle regioni del versante adriatico, la situazione sarà decisamente più stabile grazie alla protezione offerta da un promontorio anticiclonico.

Sabato 26 ottobre, il Nordovest sarà particolarmente colpito, con nubifragi attesi soprattutto tra Liguria centrale e basso Piemonte. Le piogge continueranno a intensificarsi su gran parte del Nord, in particolare su Lombardia e Emilia occidentale. Al Centro, la Toscana vedrà un rapido peggioramento, con piogge in arrivo anche sull'alto Lazio. Al Sud, invece, il tempo si manterrà prevalentemente asciutto, con solo qualche nube più spessa sul versante tirrenico e sulla Sicilia. In Sardegna, invece, le condizioni peggioreranno in serata, con l'arrivo di rovesci temporaleschi.

Le previsioni per domenica 27 ottobre

Domenica 27 ottobre, la situazione meteorologica sarà ancora fortemente influenzata dalla perturbazione. Le piogge continueranno a interessare il Nord, in particolare la Valle d'Aosta, il Piemonte e la Liguria, con fenomeni in graduale estensione dal Ponente al Levante ligure. In serata, tuttavia, si assisterà a una progressiva attenuazione delle precipitazioni sulle Alpi occidentali. Per quanto riguarda gli accumuli, si stimano ulteriori 100 millimetri di pioggia in 24 ore sulle zone dell'entroterra ligure e piemontese, con possibili nubifragi nelle valli torinesi e sul Verbano.

Al Centro, la situazione sarà più variabile, con piogge intermittenti soprattutto sulla fascia costiera della Toscana e sul suo entroterra. Il Lazio settentrionale potrebbe essere coinvolto da qualche temporale, mentre sul versante adriatico il cielo sarà più nuvoloso ma senza fenomeni rilevanti. Nebbie e foschie dense caratterizzeranno le prime ore del mattino, specie lungo le coste marchigiane.

Al Sud, la giornata sarà caratterizzata da cielo velato da nuvolosità alta e stratificata, più compatta in Sicilia, dove si potrebbero verificare locali piovaschi nelle zone centro-occidentali. Anche la Sardegna sarà interessata da condizioni di instabilità, con temporali sparsi soprattutto nelle aree centro-settentrionali, dove si prevedono accumuli pluviometrici tra gli 80 e i 100 millimetri in 24 ore.

Le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi su valori stabili sia al Nord che al Sud. I venti di Scirocco continueranno a soffiare intensamente, in particolare lungo le coste tirreniche e adriatiche, contribuendo a mantenere elevate le temperature nelle regioni centro-meridionali.