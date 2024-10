Allerta meteo: tempeste in arrivo, ecco dove colpiranno

Un intenso sistema perturbato porterà piogge e temporali in arrivo da mercoledì, con alcune regioni a rischio di nubifragi.

Si preannuncia una nuova fase di maltempo a partire da mercoledì, con piogge e temporali che interesseranno diverse regioni italiane. Un intenso sistema perturbato, proveniente dall'Atlantico, si prepara a portare condizioni meteorologiche avverse, incluso il passaggio dei resti di un ex uragano. In particolare, tre vortici di bassa pressione stanno operando in sinergia: uno situato nei pressi del Mare di Alboran, proveniente dal Marocco, un secondo al largo del Portogallo, che è appunto ciò che rimane dell'ex uragano Leslie, e un terzo più potente in avvicinamento al Regno Unito. Questi fenomeni si trovano all'interno di una saccatura profonda, che si muoverà lentamente verso la Francia e l'Italia, determinando un significativo peggioramento del tempo.

Le prime avvisaglie di questo maltempo si faranno sentire nelle regioni più occidentali mercoledì. Tra giovedì e venerdì, l’arrivo di un nuovo vortice sul Mediterraneo porterà rovesci e temporali su gran parte del territorio nazionale.

METEO MERCOLEDÌ: Al Nord, il tempo sarà molto nuvoloso o coperto, in particolare nel Nordovest e in Lombardia, dove si prevedono piogge in intensificazione da ovest, anche sotto forma di forti rovesci o temporali sulla Liguria. Nel pomeriggio e in serata, piogge anche sul Triveneto e sull'Emilia, ma con intensità minore. Al Centro, le condizioni meteorologiche peggioreranno in Toscana, dove si registreranno rovesci, talvolta a carattere temporalesco, specialmente nei settori settentrionali, a rischio nubifragio in serata. Nubi in aumento anche in altre aree, ma senza fenomeni significativi, salvo locali e deboli sul Lazio. Al Sud, ci sarà nuvolosità consistente sulla Sardegna, con pochi fenomeni; altrove, le nubi aumenteranno nel pomeriggio, ma senza pioggia. Le temperature caleranno leggermente al Nord, rimanendo stabili altrove. Venti sciroccali sui bacini di ponente e settentrionali sul basso Adriatico. I mari saranno mossi o molto mossi, eccetto i bacini orientali, che rimarranno poco mossi.

METEO GIOVEDÌ: Al Nord, ci sarà una copertura nuvolosa già dalla mattina con piogge sparse, incluso il rovescio moderato sulla Liguria, nell'alto Piemonte e in alta Lombardia. Nel pomeriggio e in serata, i fenomeni intensificheranno, con possibilità di nubifragi al Nordovest e in Lombardia, che continueranno anche nella notte. Le piogge saranno meno intense tra Emilia Romagna e Triveneto. Al Centro, il maltempo avrà inizio in Toscana, dove si prevedono forti temporali e locali nubifragi. Entro la fine della giornata, i fenomeni intensi si estenderanno anche al resto della Toscana e al Lazio. Al Sud, rovesci in Sardegna, mentre altrove sarà nuvoloso o molto nuvoloso con fenomeni modesti. In nottata, peggiorerà su Campania e Sicilia, con rovesci e temporali. Temperature stabili o in lieve calo e venti moderati a tratti forti da sud. Mari molto mossi.

METEO VENERDÌ: Al Nord, il maltempo si presenterà diffuso, con rovesci e temporali, anche a carattere di nubifragio, ma ci sarà una tendenza a qualche parziale apertura da ovest. Al Centro, persistono rovesci e temporali, intensi nelle regioni tirreniche e meno frequenti su quelle adriatiche. Al Sud, instabilità in Sardegna e maltempo su Campania, Sicilia e Calabria, con fenomeni in estensione verso Molise, Puglia e Basilicata. Le temperature continueranno a scendere leggermente e i venti si manterranno moderati, a tratti forti e con rotazione ciclonica. I mari saranno molto mossi o addirittura agitati.