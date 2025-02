Allerta meteo: weekend con piogge torrenziali, temporali e nevicate in arrivo

Un vortice ciclonico si abbatterà sull'Italia nel fine settimana, portando precipitazioni intense, temporali e nevicate su diverse regioni. Si prevedono condizioni meteorologiche avverse con un significativo calo delle temperature.

Nel corso del prossimo weekend, l'Italia sarà interessata da un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche a causa dell'arrivo di un vortice ciclonico. Questo sistema depressionario determinerà un aumento delle precipitazioni, con piogge diffuse e temporali su gran parte del territorio nazionale. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione, riportando condizioni tipicamente invernali.

Secondo le previsioni, le regioni settentrionali saranno le prime a essere colpite dal maltempo, con piogge abbondanti e nevicate sulle zone alpine e prealpine. Successivamente, il vortice si sposterà verso il Centro-Sud, interessando in particolare le regioni adriatiche e il Meridione, dove sono attesi temporali anche di forte intensità.

In Abruzzo, le previsioni indicano un weekend caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse. Per la città de L'Aquila, sabato 15 febbraio sono previsti un paio di rovesci, con temperature massime intorno ai 3°C e minime di 1°C. Domenica 16 febbraio, si prevedono nuvole con squarci di sole, con temperature massime di 10°C e minime di 0°C. Per Pescara, sabato sono attesi rovesci, alcuni dei quali forti, con temperature massime di 9°C e minime di 5°C. Domenica, il tempo sarà caratterizzato da nuvole e sole, con temperature massime di 12°C e minime di 5°C.

Le autorità raccomandano massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree montane e lungo le coste, dove il rischio di frane, allagamenti e mareggiate sarà elevato. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteorologici e di attenersi alle indicazioni fornite dalla Protezione Civile e dagli enti locali preposti alla gestione delle emergenze.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale, è opportuno consultare i bollettini meteorologici ufficiali e le comunicazioni delle autorità competenti.