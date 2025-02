Allerta meteo: weekend di maltempo con piogge, freddo e neve in arrivo

Previste condizioni meteorologiche avverse nel fine settimana, con precipitazioni diffuse, calo termico e nevicate a bassa quota su diverse regioni italiane.

Un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche è atteso per il prossimo weekend, interessando principalmente il Nord Italia e le regioni adriatiche. Un primo impulso di instabilità, proveniente dal Tirreno, porterà un deterioramento del tempo a partire da venerdì su Levante Ligure, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Questo fronte anticiperà l'arrivo di una massa d'aria fredda dal Nord Europa, che nel fine settimana causerà un ulteriore peggioramento su gran parte delle regioni settentrionali, centrali e sulla Sardegna. L'afflusso di aria fredda favorirà un abbassamento della quota neve, con nevicate previste anche al di sotto dei 1000 metri al Nord.

Previsioni per venerdì: Al Nord, aumento dell'instabilità su Levante Ligure, Emilia Romagna e, in serata, su est Lombardia e Veneto, con possibili piogge o rovesci. Deboli nevicate attese a partire dai 1000 metri. Maggiori schiarite e condizioni più asciutte su alta Val Padana e arco alpino. Al Centro, addensamenti nuvolosi sull'alta Toscana con piogge intermittenti, in estensione entro sera ai settori centro-meridionali della regione e alle Marche. Tempo asciutto con maggiori schiarite su Umbria, Lazio e Abruzzo. Al Sud, cielo poco o parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti su Campania e Salento, ma senza fenomeni di rilievo. In Sardegna, prevalenza di ampie schiarite. Temperature in diminuzione al Nord.

Previsioni per sabato: Al Nord, schiarite su Alpi, Ponente Ligure e Friuli Venezia Giulia; altrove, cielo nuvoloso con piogge sparse su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e basso Veneto. Nevicate previste a quote comprese tra 600 e 800 metri. Al Centro, piogge al mattino in Toscana, in estensione a Lazio e, debolmente, a Umbria e regioni adriatiche. Nevicate sull'Appennino a quote tra 1000 e 1500 metri. Al Sud, cielo poco o parzialmente nuvoloso, con nubi in aumento durante la giornata su Campania e alta Puglia, accompagnate da qualche debole pioggia entro sera. In Sardegna, condizioni instabili con piogge e temporali intermittenti. Temperature in calo al Centro-Nord.

Previsioni per domenica: Al Nord, addensamenti nuvolosi su Liguria, basso Piemonte ed Emilia Romagna, con deboli nevicate a quote tra 400 e 700 metri, in attenuazione nel corso della giornata. Ampie schiarite su Alpi, Lombardia e Triveneto. Al Centro, cielo nuvoloso su Toscana e regioni adriatiche, con piogge sparse in attenuazione durante la giornata. Più soleggiato e asciutto sul Lazio. Al Sud, condizioni instabili su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia, con piogge intermittenti in graduale attenuazione serale; tempo più soleggiato e asciutto su Campania e Calabria tirrenica. In Sardegna, instabilità con piogge intermittenti in attenuazione serale. Temperature in aumento sul basso Tirreno.

Si raccomanda di consultare gli aggiornamenti meteorologici locali e di prestare attenzione alle eventuali allerte diramate dalle autorità competenti, in particolare per chi ha in programma spostamenti o attività all'aperto durante il fine settimana.