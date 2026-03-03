Meteo

Alta pressione protagonista, ma non mancano sorprese nel weekend

Settimana stabile sull’Italia con nebbie mattutine e qualche disturbo su Sardegna e Sicilia, mentre nel fine settimana aumentano le nubi e tornano piogge e locali nevicate.

La nuova settimana si apre nel segno dell’alta pressione, destinata a garantire condizioni in larga parte stabili su gran parte della Penisola. Qualche eccezione riguarderà soprattutto le Isole Maggiori, dove tra venerdì e il fine settimana potranno affacciarsi deboli impulsi instabili.

Mercoledì 4 marzo il quadro sarà caratterizzato da nebbie e nubi basse sulle pianure del Nord e lungo il versante adriatico, in graduale dissolvimento nelle ore centrali. Maggiori schiarite sulle Alpi e sulle regioni tirreniche. Temperature senza variazioni di rilievo, con massime comprese tra 12 e 18 gradi.

Giovedì 5 marzo insisteranno foschie mattutine e addensamenti sulle aree di pianura settentrionali e lungo l’Adriatico, mentre altrove il sole sarà più presente. In serata qualche nube in più sulle Alpi occidentali. Valori termici generalmente stazionari o in lieve flessione al Centro.

Venerdì 6 marzo si conferma il dominio anticiclonico sulla Penisola, con cieli velati e locali foschie al mattino. Diverso il discorso per Sardegna e Sicilia, dove sono attese piogge sparse e una maggiore variabilità.

Nel weekend l’evoluzione si farà più dinamica. Sabato 7 marzo ancora prevalenza di stabilità al Nord e lungo i versanti tirrenici, mentre sulle isole si alterneranno schiarite e precipitazioni, specie tra nord Sardegna e Sicilia occidentale. Domenica 8 marzo possibili piogge deboli sulle Alpi occidentali, sulla Capitale e lungo la dorsale appenninica meridionale; attesa anche qualche nevicata sul Gran Sasso.

Lunedì 9 marzo l’anticiclone tenderà a indebolirsi ulteriormente, favorendo condizioni più instabili su Toscana, Calabria e Sicilia interna, con piogge moderate e nuove nevicate in quota sull’Appennino centrale. Un quadro che conferma una fase inizialmente stabile ma con graduale aumento della variabilità nella seconda parte del periodo.

