Maxi tamponamento tra tir all’alba sull’A14: traffico nel caos

Ancona (AN)
03 Marzo 2026   15:54  

Scontro tra più mezzi pesanti tra Ancona Nord e Sud, tratto chiuso per ore e lunghe code verso sud. Due feriti, traffico su una corsia.

Mattinata complessa lungo l’A14 Bologna-Taranto, dove un doppio incidente tra tir ha paralizzato la circolazione nel tratto marchigiano. Il primo schianto si è verificato poco dopo le 5 del mattino al chilometro 229, tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud, in carreggiata sud verso Pescara.

Coinvolti tre mezzi pesanti, tra cui un’autocisterna carica di gasolio. L’impatto ha causato il ferimento di un conducente e ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto autostradale per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, la Polizia Stradale e gli operatori della Direzione 7° Tronco di Autostrade per l’Italia.

A complicare ulteriormente la situazione, circa un chilometro prima del primo punto d’impatto, si è verificato un secondo sinistro: nella coda formatasi a seguito dell’incidente iniziale, altri due camion sono entrati in collisione. Anche in questo caso si registra un ferito, soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti.

Le squadre dei vigili del fuoco di Ancona hanno lavorato su entrambi i fronti per la messa in sicurezza dei veicoli e per evitare rischi legati al carburante trasportato.

Intorno alle 10 del mattino è arrivata la comunicazione della riapertura del tratto, seppur con traffico canalizzato su una sola corsia. Permangono disagi alla circolazione, con code fino a 5 chilometri in direzione sud e rallentamenti nelle aree limitrofe. Le operazioni di ripristino proseguono per riportare la viabilità alla normalità.

