Alta pressione sul'IItalia, residue piogge a Sud, foschie e nebbia al centro nord

Dopo il passaggio della perturbazione di giovedì l'alta pressione tornerà ad aumentare sul Mediterraneo e sull'Italia, grazie alla spinta di un promontorio che avrà le sue radici in prossimità dell'Africa nordoccidentale.

Nuove perturbazioni da ovest cercheranno tuttavia di raggiungere l'Italia, ma i loro effetti verranno notevolmente ridotti proprio dall'alta pressione in rimonta.

VENERDI' miglioramento, salvo le ultime piogge all'estremo Sud, tra Puglia, Messinese e Reggino, ma in esaurimento.

Altrove tempo più soleggiato, ma sulla Val Padana regneranno nebbie o nubi basse che al mattino potranno limitare notevolmente la visibilità.

In giornata però una nuova perturbazione in scorrimento lungo il bordo superiore dell'alta pressione, e indebolita dalla stessa, raggiungerà le Alpi, dove provocherà un moderato peggioramento con alcuni fiocchi dai 1000/1400m.

Di riflesso nubi in aumento anche sull'alto Tirreno con qualche pioggia in arrivo in Toscana.

WEEKEND.

Il fronte sulle Alpi sfilerà sabato verso est favorendo il subentro di graduali schiarite.

Stabile sul resto del Nord, ma con foschie e nebbie nelle ore più fredde in Val Padana.

Sul resto d'Italia solo qualche pioggia sulle regioni tirreniche, esposte al ramo meridionale del fronte, altrove poco o parzialmente nuvoloso.

Domenica residue piogge sul basso Tirreno, altrove schiarite prevalenti ma con nebbie e nubi basse in Val Padana.

Dal pomeriggio nubi in aumento sulle Alpi per l'avvicinamento della coda di una perturbazione in transito più a nord.

Temperature in aumento e venti da ovest-sudovest in rinforzo nel weekend, soprattutto sabato sul versante tirrenico.