Amazon crea 1.000 posti a tempo indeterminato nel centro di distribuzione Vastese

Obiettivi di occupazione raggiunti con un anno di anticipo, inclusi progetti per la comunità e l'inclusione lavorativa.

Il centro di distribuzione Amazon nel Vastese festeggia il suo secondo anniversario, annunciando la creazione di 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, con un anticipo di un anno rispetto agli obiettivi prefissati. "Siamo orgogliosi di aver raggiunto i nostri obiettivi occupazionali in così poco tempo", afferma il responsabile Oreste Romanelli. Romanelli ha inoltre sottolineato il continuo impegno dell'azienda nel supportare la comunità locale, evidenziando l’importanza di progetti come la collaborazione con Autismo Abruzzo, mirata all'inserimento lavorativo di persone autistiche.

Amazon si distingue per il suo impegno a promuovere la diversità, l’equità e l’inclusione all’interno dei suoi centri. Al sito di San Salvo, ad esempio, lavorano persone provenienti da 46 nazionalità diverse e ben 21 persone sorde, grazie a una collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi. Questo progetto dimostra la volontà dell'azienda di creare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo. Anche la presenza femminile risulta significativa, con il 41% dei dipendenti donne, contro una media nazionale del 21,8% nel settore della logistica.

Nel 2024, Amazon ha realizzato numerose iniziative a favore del territorio. Tra queste, a febbraio, il centro ha organizzato un incontro dedicato alla Giornata contro il Bullismo, in collaborazione con l’associazione "Emily Abruzzo". A partire da marzo, sono stati realizzati screening sanitari con l'Avis di San Salvo, culminati a giugno con la Giornata del Donatore di Sangue. A luglio, il centro ha ospitato una giornata di prevenzione senologica, in collaborazione con la Fondazione Ant, mentre ad agosto i dipendenti hanno partecipato alla Lilt Pigiama Run, una marcia benefica per i bambini malati di tumore. Amazon ha inoltre donato materiale scolastico alla Casa Accoglienza "Genova Rulli" di Vasto.

Queste attività confermano l’impegno di Amazon nel garantire non solo posti di lavoro ma anche un forte sostegno al territorio e alla sua popolazione, dimostrando come la presenza di un grande colosso industriale possa avere un impatto positivo a livello locale.