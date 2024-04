Ambulanza Bloccata dal Cantiere: Situazione Critica per Paziente Cardiopatico

Un'ambulanza, con a bordo un paziente cardiopatico proveniente da Castellafiume, è stata costretta a raddoppiare il tragitto per poter raggiungere l'ospedale di Avezzano. La sindaca di Castellafiume è pronta a presentare denuncia per quanto accaduto.

La strada è stata chiusa e gli operai hanno obbligato l'ambulanza a fare retromarcia all'ingresso di Capistrello. Di conseguenza, il mezzo di soccorso è stato costretto a tornare indietro e a percorrere un tragitto più lungo per raggiungere l'ospedale di Avezzano, passando per Cappadocia, Tagliacozzo e quindi Cappelle dei Marsi, impiegando il doppio del tempo previsto.

Nonostante le rimostranze del personale del 118, poiché il paziente era in pericolo di vita, gli operai impegnati nei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico all'ingresso di Capistrello hanno mantenuto la strada chiusa, anche se mancavano solo dieci minuti alle 18, l'orario di riapertura previsto per la strada provinciale 23 dell'Alto Liri, interrotta dal cantiere.

Il sindaco di Castellafiume, Giuseppina Perozzi, aveva già chiesto l'intervento della Provincia e del prefetto per far annullare l'ordinanza del sindaco di Capistrello, Francesco Ciciotti, che interdiceva il transito anche ai mezzi di soccorso. Non avendo ricevuto alcun riscontro, il sindaco Perozzi ha annunciato che presenterà una denuncia ai carabinieri per contestare l'accaduto.