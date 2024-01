Questa mattina presso l’ufficio dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Diritto allo studio si è svolta la conferenza stampa riguardo l'ampliamento dei posti presso il Nido d'Infanzia Casetta Fantasia, come deliberato dalla Giunta Comunale.

Sono intervenuti l’Assessore alle Politiche Sociali e Diritto allo Studio del Comune dell’Aquila Manuela Tursini, l’Amministratore Unico dell’Afm Dott.ssa Alessandra Santangelo, il Direttore dell’Afm Dott.Roberto Fontana e il Funzionario Responsabile del Servizio Dott.ssa Maura Di Stefano.



“Siamo consapevoli che il rafforzamento dei servizi nido contribuisce ad avere un impatto positivo sul tessuto sociale, offrendo alle famiglie opportunità di assistenza all'infanzia e promuovendo la partecipazione delle donne al lavoro, rappresentando un tentativo di migliorare la qualità della vita nella comunità” dichiara l’Assessore Tursini.

“Questo è un risultato storico per la nostra Città, in quanto già dal bando di maggio 2023 per le iscrizioni al corrente anno pedagogico eravamo riusciti a soddisfare la domanda di tutti i richiedenti. L’Amministrazione, grazie al contributo dell’AFM per l’ampliamento dei posti disponibili, attraverso il bando pubblicato lo scorso novembre è riuscita a raggiungere questo importante risultato esaurendo tutte le domande in attesa e soddisfacendo completamente la domanda per l’anno pedagogico in essere.

Ringrazio per questo l’Amministratore unico Alessandra Santangelo e il Direttore Fontana Roberto che ci hanno permesso di aumentare i posti presso il Nido d’Infanzia Casetta Fantasia. Rispetto ad un bando che viene pubblicato a fine anno, è la prima volta in assoluto che la Cittá dell’Aquila soddisfa tutte le esigenze delle famiglie” conclude l’Assessore.



“Grazie all’azione coordinata di carattere amministrativo e organizzativo tra il Comune dell’Aquila, in particolare del Settore Politiche Sociali e Diritto allo Studio e l’Afm spa, l’asilo nido in convenzione “Casetta Fantasia”, gestito dalla nostra partecipata, ospiterà 18 bambini in più, passando da 62 a 80, con l’apertura di una quarta sezione” commenta l’Amministratore Unico Alessandra Santangelo.

“La collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la società partecipata è stata cruciale per il successo di tale iniziativa. AFM ha contribuito con la sua consolidata esperienza nel settore pedagogico, rappresentando un concreto esempio di sistema integrato 0-6 anni. La nostra azienda ha messo in campo tutte le sue competenze gestionali e il supporto operativo necessario con garanzia di mantenimento di elevati standard di qualità nei servizi offerti” conclude l’Amministratore Unico.