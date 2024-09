Analisi del DNA sotto le unghie di Lorena Paolini: indagini per accertare segni di difesa

Nuovi sviluppi emergono nel caso dell’omicidio di Lorena Paolini, 53 anni, strangolata il 18 agosto scorso nella sua abitazione a Ortona. Gli investigatori stanno concentrando le loro indagini sul DNA rinvenuto sotto le unghie della vittima, cercando di determinare se la donna abbia tentato di difendersi durante l'attacco.

Attualmente, il marito della vittima, Andrea Cieri, un impresario funebre di 51 anni, è l'unico indagato per omicidio volontario aggravato. La Procura della Repubblica di Chieti sta esaminando se, nel corso dell’aggressione, Lorena abbia avuto il tempo e la possibilità di opporsi al suo aggressore.

Le analisi del DNA potrebbero rivelare tracce che confermerebbero la resistenza della donna e fornire dettagli cruciali per chiarire la dinamica dell'omicidio. Questo passaggio è fondamentale per determinare le modalità dell'aggressione e, possibilmente, identificare altri sospetti coinvolti.

Il caso continua a destare grande interesse pubblico e le autorità sono impegnate a raccogliere tutte le prove necessarie per garantire giustizia per la vittima e le sue due figlie adolescenti. L’esito delle indagini e degli esami forensi sarà determinante per l'andamento del processo e per l'accertamento della verità.