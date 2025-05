Anas inaugura nuovo tratto della SS260: viabilità rivoluzionata in Abruzzo

Aperto al traffico il quarto lotto della SS260 "Picente", migliorando la connessione tra Marana e Cavallari con un investimento di 45 milioni di euro.

È stato ufficialmente aperto al traffico il quarto lotto della Strada Statale 260 "Picente", un'importante arteria che collega Marana a Cavallari, nel territorio aquilano. L'intervento, parte integrante dell'itinerario strategico Amatrice–L'Aquila, rappresenta un passo significativo nell'ammodernamento delle infrastrutture viarie dell'Abruzzo.

Il progetto ha previsto l'ammodernamento di un tratto di 6,6 chilometri, con la realizzazione di una carreggiata singola larga 9,50 metri, composta da due corsie da 3,50 metri ciascuna e banchine laterali di 1,25 metri. Tra le opere principali, spicca la costruzione della galleria naturale Marana, lunga 1.148 metri, preceduta da una rotatoria di 50 metri di diametro. L'investimento complessivo per questo lotto ammonta a 45 milioni di euro, finanziati attraverso i fondi del Cipe nell'ambito dei contratti di programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il quarto lotto rappresenta un tassello fondamentale nel miglioramento della viabilità regionale, riducendo significativamente i tempi di percorrenza tra L'Aquila e Amatrice, con benefici tangibili per i residenti e per lo sviluppo economico delle aree interne. L'Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha sottolineato l'importanza strategica dell'opera, evidenziando come essa contribuisca a potenziare la mobilità e la sicurezza stradale nella regione.

L'apertura di questo tratto si inserisce in un contesto più ampio di interventi infrastrutturali volti a migliorare la rete viaria dell'Alto Aterno, area che ha sofferto per anni di isolamento e difficoltà di collegamento. La realizzazione di opere come questa è fondamentale per garantire una maggiore coesione territoriale e per promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

Le autorità regionali e locali hanno accolto con favore l'inaugurazione del nuovo tratto, riconoscendo l'impegno profuso da Anas e dalle istituzioni coinvolte nel portare a compimento un'opera tanto attesa. La speranza è che questo sia solo l'inizio di una serie di interventi mirati a colmare il gap infrastrutturale che ancora penalizza alcune zone dell'Abruzzo.

Con l'apertura del quarto lotto della SS260 "Picente", si compie un ulteriore passo verso una rete stradale più efficiente e sicura, a beneficio di cittadini, imprese e turisti che scelgono di attraversare e scoprire le bellezze dell'entroterra abruzzese.

Particolare la protesta di alcuni sindaci e del consigliere regionale d'opposizione Pierpaolo Pietrucci che hanno fatto una loro inaugurazione, così scrive il consigliere su facebook:

“Avrete soldi e gloria, ma non avete scorza, godetevi il successo, godete finché dura…”

Non funziona che l’ultimo che arriva si prende meriti che non ha. Lo Sverbo direbbe in casi analoghi: “chi se beve la birra e chi fa ji rotti”… L’educazione e il rispetto sono altro.

Noi intanto, per giustizia e verità, ci siamo fatti la nostra inaugurazione: quella autentica, quella vera, quella di chi negli anni realmente ci ha messo l’anima e il cuore per realizzare la Superstrada L’Aquila-Amatrice. Dedicata a chi in 50 anni ha dato il sangue, per realizzare il nostro sogno.