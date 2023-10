Anche Amnesty Scarica Lucca e Salvini Ci Mette il Tweet: "Razzisti". La Risposta INCREDIBILE!

Una polemica è esplosa tra il vicepremier italiano, Matteo Salvini, e l'organizzazione non governativa Amnesty International. La discussione ha avuto inizio quando Amnesty International ha annunciato il suo forfait dalla partecipazione al Lucca Comics, un evento in programma dall'1 al 5 novembre, in seguito al patrocinio conferito dall'ambasciata di Israele all'evento. Il vicepremier Salvini ha commentato su Twitter, affermando: "Questo è razzismo."

Tuttavia, Amnesty International ha prontamente risposto alle accuse di Salvini. Il portavoce dell'organizzazione, Riccardo Noury, ha dichiarato a Today.it: "Con il suo commento, Salvini dimostra che in questa occasione non comprende il significato del termine razzismo. È strano, perché secondo i vari 'barometri dell'odio' redatti da Amnesty International Italia, in tale ambito sembra essere un esperto."

Va notato che il "barometro dell'odio" è un rapporto annuale stilato da Amnesty International attraverso il monitoraggio costante delle pagine Facebook e degli account Twitter di 85 politici. Nel 2022, questo monitoraggio ha coinvolto circa 29.000 post. Secondo Noury, "Uno su 100 di questi contenuti incitava alla discriminazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone." I temi più frequentemente trattati nei messaggi di odio da parte dei politici erano quelli relativi all'immigrazione (53%), alle minoranze religiose (36%), al mondo della solidarietà (35%), ai diritti LGBTQIA+ (31%), e alla giustizia di genere (26%).

Inoltre, secondo il documento citato da Noury, la coalizione di centrodestra ha pubblicato oltre il doppio dei contenuti offensivi e discriminatori rispetto alla coalizione di centrosinistra. La polemica si è ulteriormente intensificata quando il fumettista Zerocalcare ha annunciato la sua decisione di boicottare il festival per le stesse ragioni.