Ancorà tabù il PalaAngeli Prosolidar per il Nuovo Basket Aquilano

Ancora stregato quest’anno il PalaAngeli Prosolidar per il Nuovo Basket Aquilano che, impegnato ieri nel turno infrasettimanale della sesta giornata del campionato di SERIE B Interregionale, esce sconfitto dalla vice capolista Palestrina Basket.

Una vittoria meritata quella dei laziali, che si sono confermati squadra in grado di lottare, come dalle previsioni prestagionali, per le prime tre posizioni e scesi in campo con grande determinazione dimostrata con veemenza già dalla palla a due: una partenza (0-11 a metà prima frazione) che ha segnato poi il proseguio della gara.

Non sono riusciti gli aquilani, apparsi comunque meno tonici e con minore cattiveria agonistica rispetto le precedenti prestazioni, a recuperare il divario con gli ospiti, divario mantenutosi costante, nonostante una fiammata nella terza frazione che aveva fatto ben sperare i tifosi, per poi assumere nel finale proporzioni maggiori, con il 70-51 alla sirena che fa registrare la terza sconfitta consecutiva interna per il Nuovo Basket Aquilano che chiude il ciclo terribile riservatogli dal calendario (primi tre turni casalinghi con le tre favorite del campionato) e che ora è atteso già sabato sul parquet del Grottaferrata in un incontro molto importante sul piano della classifica, da giocare con una delle formazioni con le quali si lotterà fino al termine per l’accesso nelle prime otto posizioni, obiettivo stagionale della società del presidente Roberto Nardecchia.

Da sottolineare l’ennesimo tutto esaurito di un PalaAngeli che non finisce mai di stupire e nel quale pur di mercoledi festivo, e con l’orario poco agevole delle 20:30, tantissimi appassionati aquilani si sono dati appuntamento per sostenere la squadra come sempre!

Le parole del coach Federico d’Addio: “Partita in salita già dai primi possessi quella giocata contro Palestrina e spiace non aver regalato ai nostri tifosi una prestazione importante, ripagando l'affetto che continuamente dimostrano sia al PalaAngeli che in trasferta.

Fatta purtroppo tanta fatica a pareggiare la loro intensità su entrambe i lati del campo, perdendo di vista allo stesso tempo quelli che sono gli aspetti tecnico/tattici su cui far leva nei momenti di difficoltà, dando inevitabilmente spazio alla frenesia e alla poca capacità di creare situazioni vantaggiose.

Sapevamo che sarebbe stata una gara di sacrificio, che la responsabilità individuale avrebbe determinato l'andamento della partita e che probabilmente la squadra che avesse vinto più 1vs1 avrebbe poi inevitabilmente portato a casa la vittoria.

Adesso è il momento di ricaricare le pile e sgombrare la mente in vista della trasferta a Grottaferrata, consapevoli come sempre che bisogna guardare avanti con grande ottimismo e voglia di fare, il campionato è lungo ed ha ancora tanto da dire: continuare a fare tesoro anche degli aspetti negativi è un fattore, che una squadra giovane come la nostra deve tenere ben fisso nella testa, settimana dopo settimana per acquisire e far crescere consapevolezza e fiducia nei propri mezzi.”



N.B.A. L’AQUILA-PALESTRINA : 51-70 (8-20, 26-35, 39-51)

NBA: Miconi, Caldarelli, M.Nardecchia, Aristotile 4, N.Nardecchia 3, D'Ambrosio 8, Cicive 4, Provenzani 6, Tuccella 6, Cecchi 18, Caridi 2.

All. D'Addio, Ass.: Di Sabbato

PALESTRINA: Rischia ne, Pucciarelli, Veljkovic 1, Rossi 11, Molinari, Ugolini 12, Colagrossi 7, Misolic 6, Visentin 9, Baquero 13, Mattarelli, Cernic 11.

All. Cecconi.