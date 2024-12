Andrea Guglielmino torna con "Ancora uno" su Samuel Stern: nuovo capitolo del famoso sceneggiatore

Il 31 dicembre 2024, il fumetto tanto atteso, "Ancora uno", numero 62 della serie "Samuel Stern", arriverà nelle edicole di tutta Italia. Questa nuova uscita segna il ritorno di Andrea Guglielmino, che già in passato ha firmato alcune delle storie più apprezzate della saga, come "Il secondo girone", "Il quinto comandamento" e "Ritorno al girone". Con questa nuova avventura, Guglielmino si conferma uno degli sceneggiatori più prolifici della testata, accumulando ben quattro presenze nella serie regolare, senza contare la sua partecipazione a volumi extra e pubblicazioni da libreria.

Il suo contributo lo colloca tra i principali autori di "Samuel Stern", accanto ai fondatori della testata Gianmarco Fumasoli, Massimiliano Filadoro e Marco Savegnago, quest'ultimo attuale curatore della serie. Con questo traguardo, Guglielmino diventa il quarto sceneggiatore più presente e rappresenta una figura centrale per il futuro della serie.

Il numero 62, disegnato da Sara Ophelia Scalia, si inserisce nel ciclo della "post-apocalisse", dove il protagonista, Samuel Stern, un esorcista di Edimburgo, è chiamato a infiltrarsi nel carcere di Saughton per liberare un prigioniero da una possessione demoniaca. Nel frattempo, Satana, ormai dotato di un corpo umano, agisce nell'ombra, minacciando il destino del protagonista. La storia mescola il classico horror psicologico con dramma carcerario, arricchendosi anche di momenti più leggeri, tra cui l'introduzione di un nuovo personaggio: Andy, barbiere e confidente di Samuel. Questo nuovo incontro aggiunge una dimensione più intima e personale alla trama, creando un legame speciale anche con una iniziativa collaborativa con la disegnatrice Adriana Farina.

Guglielmino, che negli ultimi anni ha vissuto una vera e propria ascesa nel mondo del fumetto, ha iniziato il 2024 con il "Garibaldi Vs Mickey", una satira che sfrutta la perdita dei diritti di Topolino per creare una storia alternativa dal finale sorprendente. Ad aprile, è stato il turno di "I primi cento", un omaggio a Dylan Dog, che ha vinto il premio Lorenzo Bartoli alla manifestazione Cassino Fantastica. Sempre con Emmetre Edizioni, ha pubblicato "Garibaldi Risorgimento", ispirato al mito de "Il Corvo", e il prequel del successo "Garibaldi Vs Zombies".

Guglielmino è anche una delle firme di punta sulla fanzine ufficiale degli Sterniani, con due storie inedite e una lunga intervista che spiega i suoi progetti futuri. Il 2025 vedrà l'autore impegnato in nuovi progetti, tra cui la parodia del multiverso "Dioverso" e una graphic novel basata sull'album cult dei Timoria, "Viaggio senza vento", insieme a Omar Pedrini e Andrea Manfredini. Un altro importante lavoro in uscita sarà il saggio sulla saga cinematografica di "Predator", scritto a quattro mani con Gianmarco Bonelli e Guglielmo Favilla.

Con il suo continuo impegno e la qualità delle sue storie, Guglielmino è ormai una delle voci più importanti nel panorama fumettistico italiano, pronto a conquistare nuovi lettori con ogni nuova uscita.