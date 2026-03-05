Anticiclone dominante ma non invincibile: piogge e disturbi meteo in arrivo

L’anticiclone continuerà a proteggere gran parte dell’Italia, ma una depressione atlantica sull’Europa occidentale porterà nubi e piogge intermittenti su alcune regioni.

L’inizio della prossima settimana meteorologica sarà ancora dominato dalla presenza dell’anticiclone, che continuerà a estendersi su buona parte dell’Europa centrale e meridionale, coinvolgendo anche l’Italia. La vasta area di alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili, ma non mancheranno alcuni elementi di instabilità legati alla presenza di una depressione sull’Europa occidentale.

Sul fianco occidentale dell’anticiclone, infatti, continuerà ad agire un vortice di bassa pressione di origine atlantica. Questo sistema non riuscirà a muoversi rapidamente verso est a causa della barriera esercitata dall’alta pressione, ma potrà comunque inviare impulsi perturbati deboli e intermittenti verso il Mediterraneo centrale e quindi anche sull’Italia.

Il risultato sarà una situazione non completamente stabile, con periodi soleggiati alternati a nubi e locali precipitazioni, soprattutto su alcune aree del Paese. Le regioni più esposte a questa configurazione atmosferica dovrebbero essere, almeno nella giornata di lunedì, le isole maggiori e le zone interne del Centro-Sud.

In queste aree non si esclude la possibilità di piogge deboli o rovesci sparsi, soprattutto nelle ore pomeridiane, fenomeni che potrebbero interessare anche alcuni settori della Liguria. Il resto della Penisola dovrebbe invece rimanere maggiormente protetto dall’alta pressione, con tempo più stabile e ampi spazi di sole.

Uno scenario simile dovrebbe confermarsi anche nella giornata di martedì, senza cambiamenti particolarmente significativi nella configurazione atmosferica generale. Tuttavia, le correnti associate alla depressione atlantica potrebbero coinvolgere maggiormente il Nord-Ovest, con la possibilità di piogge deboli e qualche nevicata sulle Alpi, soprattutto alle quote più elevate.

Guardando alla seconda metà della settimana, i principali modelli meteorologici indicano una possibile espansione dell’anticiclone, che potrebbe riportare condizioni più stabili e soleggiate su gran parte del Paese. Questo scenario, però, potrebbe avere anche alcuni effetti tipici delle fasi anticicloniche invernali.

Tra questi, la formazione di nebbie e nubi basse nelle ore più fredde, in particolare sulla Pianura Padana e nelle pianure interne del Centro Italia, fenomeni che potrebbero ridurre la visibilità nelle prime ore del mattino.

Gli esperti sottolineano che si tratta comunque di una tendenza meteorologica a medio termine e non di una previsione definitiva. La distanza temporale potrebbe infatti comportare variazioni nei prossimi aggiornamenti, motivo per cui sarà necessario monitorare l’evoluzione dei modelli previsionali nei prossimi giorni.