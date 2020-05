Anticiclone in arrivo punte di 28 gradi si parte della Penisola

Situazione: un promontorio di alta pressione di matrice africana ha insediato le sue radici sul Mediterraneo occidentale e nel corso dei prossimi giorni di sposterà gradualmente verso l'Italia.

Ne conseguirà un progressivo aumento delle temperature a iniziare dai settori più occidentali della Penisola, in primis le Isole Maggiori poi le regioni centrali tirreniche e la Val padana.

L'aumento sarà meno sensibile almeno in una prima fase sull'Adriatico, ancora lambito da qualche debole infiltrazione fresca orientale.

In tutti i casi entro martedì su diverse zone si riusciranno a raggiungere anche i 27-28°C di massima.

Temperature lunedì: Lieve ulteriore aumento al Nord, soprattutto Valpadana con valori che si portano leggermente sopra media, sopra media seppur di poco anche Sardegna e regioni centrali tirreniche.

Temperature martedì: ulteriore aumento delle temperature al Centro-Nord, Sardegna, Sicilia e medio basso Adriatico con valori tutti sopra media.

Punte di 27-28°C in Valpadana, nelle interne Sarde e in Sicilia.Restano in media Campania, Basilicata, Calabria e Salento.

Temperature mercoledì: Lieve diminuzione al Nord e lungo l'Adriatico per una maggiore nuvolosità e forse anche qualche fenomeno relativo a delle deboli infiltrazioni di aria più fresca. Altrove invece si registrerà un ulteriore lieve aumento coni massime che si porteranno fino a 28°C anche in Sicilia e sulle zone interne di Toscana, umbria e Lazio.

Giorni successivi: Temperature in ulteriore aumento fino a sabato con massime diffusamente intorno ai 26-28°C.

Possibile tracollo termico nei giorni a seguire per l'arrivo di una perturbazione atlantica.