Anticiclone in rimonta, ma arrivano piogge e nebbie: ecco dove

Una fase più stabile si afferma sull’Italia, ma tra nuvole basse, nebbie e nuovi impulsi dal Mediterraneo non mancheranno piogge sparse e locali peggioramenti.

Torna a rafforzarsi l’anticiclone sull’Italia, dopo il passaggio di una modesta circolazione depressionaria che a inizio settimana ha portato qualche disturbo al Centro-Nord. La giornata odierna segna una progressiva stabilizzazione, pur in un contesto non sempre pienamente soleggiato. La presenza di umidità nei bassi strati continuerà infatti a favorire nubi irregolari e banchi di nebbia, specie nelle ore più fredde.

Intanto, tra il Marocco e il Mediterraneo occidentale, si approfondisce un vortice ciclonico che, pur frenato dalla struttura anticiclonica dominante, riuscirà a inviare un impulso nuvoloso verso la Sardegna e le regioni centrali. Ne deriveranno annuvolamenti diffusi e qualche pioggia debole, in particolare sui settori interni.

Nel dettaglio, al Nord si alternano schiarite e addensamenti, con nebbie mattutine in Val Padana in graduale dissolvimento durante il giorno; più sole sulle Alpi, mentre la Liguria vedrà nubi più compatte sul Levante. Al Centro, residui piovaschi tra Toscana e Marche, in attenuazione, e maggiori aperture su Lazio e Abruzzo. Al Sud, velature e stratificazioni alte offuscheranno il cielo, con nubi basse al mattino tra Puglia e zone interne. Temperature in lieve rialzo.

Mercoledì il tempo resterà in prevalenza stabile al Nord, ma torneranno foschie dense e nubi basse in pianura e lungo la costa ligure. Al Centro transito di nuvolosità dal Tirreno verso l’Adriatico, con deboli precipitazioni pomeridiane sulle Marche. Giovedì ancora clima in parte grigio per la persistenza di umidità, ma con valori fino a 17-18°C sulle tirreniche centrali.

Tra venerdì e il fine settimana, un nuovo impulso afro-mediterraneo porterà un aumento dell’instabilità sulle Isole Maggiori, con piogge e rovesci in estensione dalla Sardegna alla Sicilia, mentre il resto della Penisola resterà più riparato, seppur con nubi basse al mattino.