Anticiclone pronto al decollo: settimana stabile e clima più mite

Dopo gli ultimi disturbi al Sud, l’alta pressione conquista l’Italia garantendo sole diffuso, poche piogge residue e temperature in graduale rialzo su gran parte del territorio.

L’anticiclone è ormai in rampa di lancio e si prepara a dominare la scena meteorologica dei prossimi giorni. Dopo gli ultimi strascichi perturbati concentrati tra l’estremo Sud e la Sicilia, il quadro atmosferico si orienta verso una fase di tempo stabile e soleggiato su quasi tutta la Penisola.

Sabato 21 febbraio: al Nord condizioni in prevalenza serene, salvo qualche addensamento sui settori alpini di confine con deboli fenomeni nevosi oltre i 1000 metri. Temperature in lieve calo, con massime tra 11 e 16 gradi. Al Centro giornata stabile con velature di passaggio e valori tra 12 e 17 gradi. Al Sud ampie schiarite, con solo modeste nubi sul basso Tirreno e temperature in aumento fino a 18 gradi.

Domenica 22 febbraio: l’alta pressione si rafforza ulteriormente. Sole diffuso al Nord con qualche nube su Liguria e arco alpino. Centro e Sud ben soleggiati, con temperature in crescita e massime fino a 19-20 gradi nelle regioni meridionali. Possibili foschie mattutine nelle valli interne.

Lunedì 23 febbraio: ancora stabilità prevalente. Qualche pioviggine isolata tra Liguria e alta Toscana, più sole altrove. Temperature stabili tra 12 e 17 gradi al Centro-Nord e fino a 19 gradi al Sud.

La tendenza per martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio 2026 conferma un dominio anticiclonico con nubi sparse e ampie schiarite su gran parte del Paese. Residua nuvolosità interesserà a tratti il Nord-Ovest e alcuni tratti tirrenici, mentre il versante adriatico e le Isole maggiori godranno di condizioni generalmente serene.

Nel complesso si profila una settimana caratterizzata da stabilità atmosferica, scarse precipitazioni e un progressivo rialzo termico, con un contesto climatico che ricorda già i primi segnali della primavera.