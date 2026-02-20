Caos in centro: minacce di morte ai carabinieri e arresto

Tensione in piazza San Francesco: un 37enne tenta di sottrarre una motosega, aggredisce i militari e viene fermato dopo una colluttazione.

Momenti di forte tensione a Teramo, in piazza San Francesco, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 37enne di nazionalità straniera, residente a Roma, con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato dopo diverse segnalazioni da parte di cittadini che avevano notato un uomo intento a tentare di sottrarre una motosega agli operai comunali impegnati nella manutenzione del verde pubblico. Poco dopo, secondo quanto ricostruito, lo stesso avrebbe cercato di salire a bordo di un autobus diretto nella Capitale senza titolo di viaggio, pretendendo di viaggiare gratuitamente.

All’arrivo delle pattuglie, l’uomo è stato individuato nei pressi della fermata, seduto su una panchina con una bottiglia di birra. Alla richiesta dei documenti avrebbe reagito con atteggiamenti aggressivi, tentando di colpire i militari e pronunciando gravi minacce di morte, estese anche ai familiari degli operatori. In un ulteriore gesto di provocazione, avrebbe aperto una lattina di birra e lanciato il contenuto contro i carabinieri, colpendoli alle divise e tentando nuovamente di aggredirli.

Dopo una breve colluttazione, i militari sono riusciti a immobilizzarlo e a procedere all’arresto. Il 37enne è stato quindi condotto davanti al giudice del Tribunale di Teramo, che ha convalidato il provvedimento. Nei suoi confronti è stato disposto anche il divieto di dimora nella provincia di Teramo, in attesa dell’udienza dibattimentale, avendo richiesto i termini a difesa.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti, riportando l’attenzione sui temi della sicurezza urbana e degli interventi tempestivi delle forze dell’ordine in contesti pubblici affollati.