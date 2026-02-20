Fuga con auto rubata finisce nel canale: 46enne lotta tra la vita

Inseguimento notturno tra Pescara e San Salvo: il conducente di una 500 Abarth non si ferma all’alt, perde il controllo e si ribalta in un fossato.

È ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto un 46enne pugliese, originario di San Severo, rimasto gravemente ferito dopo un inseguimento con i carabinieri lungo la Statale Adriatica.

L’uomo era alla guida di una Fiat 500 Abarth risultata rubata a Pescara poche ore prima. Secondo la ricostruzione, alla vista dell’alt dei militari avrebbe accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo, dando avvio a una fuga proseguita per diversi chilometri in direzione sud.

L’inseguimento si è concluso nei pressi della rotonda di San Salvo Marina, dove il conducente ha perso il controllo del veicolo. L’auto ha sbandato, è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata in un canale, terminando la corsa in un fossato. Il 46enne è rimasto intrappolato nell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori per l’estrazione.

Trasportato d’urgenza al nosocomio vastese, ha riportato un grave trauma toracico con emorragia interna. I sanitari sono intervenuti con un’operazione urgente per contenere le complicazioni. Le sue condizioni restano molto serie e la prognosi è riservata.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica completa dei fatti e verificare eventuali responsabilità collegate al furto del veicolo. L’episodio riporta l’attenzione sui rischi legati agli inseguimenti stradali e alla circolazione di mezzi sottratti illegalmente.