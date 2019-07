Anticiclone subtropicale in rinforzo temperature fino 38-40°C. Nel week end ritorno dei temporali

Il progressivo rinforzo del promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sui settori centro-occidentali del Mediterraneo determina condizioni stabili e ampiamente soleggiate sull'Italia, salvo modeste velature di passaggio e isolati acquazzoni a carattere pomeridiano sulle Alpi. In risposta all'isolamento di una circolazione depressionaria sul vicino Atlantico, inoltre, correnti calde e secche dal Nord Africa raggiungono in modo sempre più insistente la nostra Penisola, determinando un sensibile rialzo termico soprattutto al Centro-Nord.

IL CLOU A META' SETTIMANA CON PICCHI DI 40°C - Nelle prossime ore l'anticiclone nordafricano porterà i suoi massimi tra il Mar delle Baleari, il Nord Italia e la Mitteleuropa: la terza ondata di calore della stagione estiva raggiungerà la sua fase culminante tra mercoledì 24 e la prima parte della giornata di venerdì 26, con valori termici da 8 a 11 gradi superiori alle medie climatiche.

L

a colonnina di mercurio registrerà picchi di 36-38°C in Pianura Padana e nelle vallate alpine e punte prossime ai 39-40°C in Sardegna e nelle aree interne tirreniche del Centro.

Poste sul bordo orientale del promontorio africano, le regioni meridionali e del versante adriatico beneficeranno, invece, di temperature più vicine ai canoni tipici dell'estate mediterranea, in un contesto a tratti ventilato.

PROBABILE BREAK TEMPORALESCO NEL WEEKEND - Bisognerà attendere almeno quattro giorni per una sospirata tregua dalla canicola africana: una decisa variazione del tempo potrebbe farsi strada nel corso del prossimo fine settimana, quando la cupola anticiclonica verrà insidiata dall'afflusso di correnti più fresche e umide di origine nordatlantica.