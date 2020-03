Anticiclone torna sull'Italia, aumento delle temperature

Passata la perturbazione di lunedì l'alta pressione tornerà a rinforzare sull'Europa centro-meridionale e il tempo sull'Italia migliorerà sensibilmente, già a partire da martedì. Si aprirà quindi una fase di tempo più stabile con l'alta pressione che inizierà ad essere supportata da correnti molto miti di estrazione afro-mediterranea, responsabili di un aumento delle temperature anche sullo Stivale entro la metà della settimana.

Fino ad allora però dovremo fare i conti con residui disturbi all'estremo Sud per la perturbazione giunta lunedì e contemporaneamente un certo deterioramento al Nord per l'avvicinamento della coda di una perturbazione atlantica che nei giorni successivi potrebbe portare ad un cedimento più netto dell'alta pressione sull'Europa centro-meridionale.

METEO MARTEDÌ.

Sole offuscato da velature e stratificazioni alte in estensione dalle regioni settentrionali a quelle centrali, con addensamenti più compatti sulle aree alpine di confine, dove sono attese deboli piogge o nevicate dai 1200m.

Al Sud nuvolosità variabile con maggiori addensamenti su Sicilia e bassa Calabria dove saranno ancora possibili alcuni piovaschi, in esaurimento in giornata.

Temperature in lieve aumento al Centro-Nord.

Ventilazione moderata o tesa settentrionale.

METEO MERCOLEDÌ.

Ulteriore rinforzo dell'alta pressione con una giornata stabile e in gran parte soleggiata al Centro-Nord, salvo qualche addensamento in arrivo in Liguria.

Bel tempo anche al Sud, salvo qualche annuvolamento su Sicilia e Calabria, senza fenomeni e in dissolvimento in giornata.

Temperature in aumento con valori diurni verso i 20°C su Nordovest, Sardegna e regioni adriatiche.

Venti in attenuazione.

METEO GIOVEDÌ.

L'alta pressione mostra già segni di stanca sul suo bordo superiore per l'avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica che determinerà un aumento della nuvolosità al Nord con qualche pioggia in arrivo entro fine giornata in Liguria sulle Alpi.

Sul resto d'Italia prosegue il bel tempo con temperature in aumento al Sud e punte localmente di 24°C in Puglia.