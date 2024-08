Anziana Salvata dalla Bagnina dopo essere Travolta da un'Onda

Momenti di paura ieri sulla spiaggia di Francavilla al Mare, quando una donna di 76 anni è stata improvvisamente travolta da un’onda. L'incidente è avvenuto intorno alle 13:30 presso il Lido Merope, dove la bagnina Michela Gargiulo è prontamente intervenuta, evitando una possibile tragedia.

L’anziana, che si era allontanata dalla riva per una breve nuotata, è stata colpita da un’onda che le ha fatto perdere l'equilibrio, impedendole di rialzarsi a causa del sovrappeso e di un problema a un ginocchio. Trascinata dalla corrente di risacca, la donna non riusciva a tornare a riva. La bagnina, notata la situazione, è entrata immediatamente in acqua, riuscendo a sollevarla per le spalle e a mantenere la sua testa fuori dalle onde, permettendole così di respirare e di tornare in sicurezza sulla battigia.

Una volta al sicuro, l'anziana ha espresso la sua gratitudine alla bagnina, riconoscendo che l'intervento tempestivo le ha salvato la vita. Gargiulo, tuttavia, ha minimizzato l'accaduto, affermando di aver semplicemente svolto il proprio dovere come assistente bagnanti della FISA (Federazione Italiana Salvamento Acquatico).

L'episodio evidenzia l'importanza della prevenzione e della consapevolezza dei pericoli del mare, spesso sottovalutati dai bagnanti. La FISA, attiva ogni giorno nelle operazioni di soccorso e sicurezza sulle spiagge italiane, continua la sua campagna di sensibilizzazione per evitare incidenti simili. In una nota, gli Angeli del Mare hanno ringraziato la Guardia Costiera per il supporto nelle operazioni di salvataggio, ribadendo l’importanza di rispettare le indicazioni dei soccorritori per garantire la sicurezza di tutti.