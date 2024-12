Anziana investita: il pirata della strada rintracciato dai carabinieri

Subito rintracciato il presunto responsabile dell’incidente a Casalbordino: dettagli sull’investimento della donna, accusato un uomo di omicidio stradale.

Un tragico incidente ha scosso la tranquillità della comunità di Villalfonsina e Casalbordino. Una donna di 93 anni, che frequentemente percorreva a piedi le strade di collegamento tra i due comuni, è stata trovata morta lungo una strada secondaria. Il dramma si è consumato il pomeriggio del 29 novembre: l’anziana è stata travolta da un veicolo il cui conducente si è dato alla fuga immediatamente dopo l’incidente.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna sul ciglio della strada. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le autorità hanno avviato tempestivamente un’indagine, focalizzandosi sui rilievi e sulla raccolta di testimonianze che hanno permesso di restringere il campo delle ricerche a un sospetto.

Dopo poche ore, i carabinieri della compagnia di Ortona hanno identificato e fermato un uomo accusato di essere il responsabile dell’investimento mortale. È stato accompagnato presso l’ospedale San Pio di Vasto per gli esami tossicologici di routine. Per lui è stata formalizzata l’accusa di omicidio stradale, un reato che prevede pene severe, soprattutto in presenza di aggravanti come la fuga dal luogo dell’incidente.

La vittima era ben conosciuta nella zona: spesso percorreva quella strada durante le sue passeggiate abituali. Il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità e sottolineato l'importanza di intensificare i controlli sulle strade secondarie per garantire maggiore sicurezza.

Le autorità continuano a indagare per chiarire ulteriormente la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità aggiuntive. Intanto, la vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, invitando a riflettere sull’importanza di un comportamento responsabile alla guida.