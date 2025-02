Anziana trovata morta sulla spiaggia: mistero tra Pescara e Montesilvano

Una donna di circa 90 anni è stata trovata senza vita sulla spiaggia tra Pescara e Montesilvano, indossava abiti da jogging; documenti rinvenuti tra gli scogli.

Questa mattina, 19 febbraio 2025, intorno alle 12:00, il corpo senza vita di una donna anziana è stato scoperto sul litorale tra Pescara e Montesilvano, nei pressi dello stabilimento Pepito Beach. La donna, di circa 90 anni, indossava abbigliamento sportivo, suggerendo che stesse facendo jogging al momento del decesso.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera, gli agenti di Polizia, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118. Durante le operazioni, i documenti della donna sono stati trovati tra gli scogli adiacenti, facilitando la sua identificazione.

Al momento, le autorità non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle cause della morte. Tuttavia, l'assenza di evidenti segni di violenza sul corpo fa ipotizzare un possibile malore improvviso durante l'attività fisica. Le indagini sono in corso per ricostruire gli ultimi momenti di vita della donna e determinare con esattezza le circostanze del decesso.

La comunità locale è scossa dall'accaduto, e le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti per contribuire alle indagini in corso.