Anziani Sventano Truffa del Falso Carabiniere Grazie allo Spot con Lino Banfi

Una coppia di anziani riesce a evitare una truffa grazie al video informativo dell'Arma dei Carabinieri con Lino Banfi.

Un uomo di 85 anni e sua moglie di 76, residenti a Castelnuovo Vomano, hanno sventato una truffa telefonica grazie alle indicazioni fornite in uno spot dell’Arma dei Carabinieri, il cui testimonial è l’attore Lino Banfi. La mattina di ieri, la donna ha ricevuto una chiamata da un individuo che si spacciava per un carabiniere e che le comunicava l'arresto del figlio a seguito di un incidente stradale. Per il rilascio, avrebbe dovuto consegnare 3.500 euro a un avvocato che sarebbe passato a ritirare la somma.

Ricordando il video anti-truffa visto in precedenza, il marito ha prontamente allertato la Stazione dei Carabinieri mentre la moglie continuava a intrattenere telefonicamente il falso carabiniere. Il maresciallo maggiore Claudio Corsetti si è recato subito a casa degli anziani, ma il truffatore aveva già interrotto la chiamata.

L’Arma dei Carabinieri ha sottolineato la frequenza crescente di truffe ai danni delle categorie deboli, che non solo causano danni economici ma anche traumi psicologici, lasciando le vittime con un senso di colpa per essere state raggirate. I truffatori approfittano della fragilità emotiva e fisica degli anziani per conquistarne la fiducia con vari stratagemmi.

La campagna di comunicazione dell'Arma, rivolta principalmente agli anziani, ha l'obiettivo di prevenire tali truffe e rafforzare la funzione di rassicurazione sociale. Il testimonial della campagna è il celebre attore Lino Banfi, scelto per la sua popolarità e sensibilità rispetto ai temi della legalità.

Nel video, diffuso sui social media e sui canali tradizionali, Banfi, in conversazione con il comandante di Stazione del suo quartiere, mette in guardia gli spettatori contro le truffe, raccontando esempi concreti e invitando il pubblico a chiamare il 112 in caso di dubbi. Lo spot si conclude con un invito a consultare il sito Carabinieri.it per informazioni sulle principali truffe e su come riconoscerle.

Oltre al video, l’Arma ha realizzato una locandina che sarà affissa in tutte le caserme, parrocchie e luoghi di ritrovo degli anziani, nonché un opuscolo informativo da distribuire ai cittadini. Le tecniche dei truffatori, sebbene varie, seguono schemi ricorrenti, e individuarli è il primo passo per difendersi.