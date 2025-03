Anziani truffati con finti rimborsi del canone RAI: allarme in Abruzzo

Falsi operatori comunali ingannano gli anziani con promesse di rimborsi del canone RAI per ottenere le loro coordinate bancarie, svuotando i conti correnti.

In diversi comuni abruzzesi, si sta diffondendo una nuova truffa ai danni degli anziani. Individui senza scrupoli si spacciano per dipendenti comunali e, con la scusa di un rimborso del canone RAI, cercano di ottenere le coordinate bancarie delle vittime per svuotare i loro conti. Abruzzo CityrumorsRete8+1Il Messaggero+1

L'Osservatorio sulla Legalità della Regione Abruzzo ha lanciato l'allarme, sottolineando che nessun ente pubblico richiede telefonicamente dati sensibili o effettua rimborsi in questo modo. Le vittime principali sono persone anziane, spesso meno avvezze alle moderne tecnologie e quindi più vulnerabili a tali raggiri. Sky TG24+2Abruzzo Cityrumors+2Rete8+2

Come funziona la truffa?

I truffatori contattano telefonicamente le vittime, presentandosi come dipendenti comunali incaricati di erogare un rimborso del canone RAI. Con questa scusa, richiedono le coordinate bancarie o altri dati personali, promettendo un accredito imminente. Una volta ottenute queste informazioni, le utilizzano per accedere ai conti correnti e sottrarre denaro. Il Messaggero+1Rete8+1Rete8

Come proteggersi?

Per evitare di cadere vittima di queste truffe, è fondamentale seguire alcune precauzioni:

Non fornire mai dati personali, bancari o codici di accesso a sconosciuti o a chi li richiede telefonicamente.

Non effettuare bonifici o pagamenti su richiesta telefonica non verificata.

Non aprire link inviati tramite email o SMS da mittenti sconosciuti.

In caso di dubbi, consultare un parente o una persona di fiducia prima di intraprendere qualsiasi azione.

Segnalare immediatamente alle forze dell'ordine qualsiasi tentativo sospetto.

Conclusione

La diffusione di queste truffe rappresenta una grave minaccia per la sicurezza finanziaria degli anziani. È fondamentale diffondere la conoscenza di questi raggiri e adottare le precauzioni necessarie per proteggersi. Le autorità locali e le associazioni sono in prima linea per informare e tutelare i cittadini più vulnerabili.