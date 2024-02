Anziano Scomparso Trovato Morto Poco Distante da Casa

Il corpo senza vita di Dino Taraschi, 84 anni, è stato ritrovato in una scarpata vicino alla zona in cui si stavano svolgendo le ricerche a Colleparco, in via Evangelista. L'anziano, affetto da disturbi cognitivi, si era allontanato dalla sua residenza di via Melarangelo il pomeriggio del 30 gennaio. Preoccupato per la sorte del padre, il figlio ha allertato immediatamente i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il Comando di Teramo ha inviato una squadra dei vigili del fuoco con il furgone UCL (Unità di Comando Locale) posizionato in via Rambelli. Contestualmente, sono stati attivati droni e cinofili per intensificare le ricerche. La Prefettura ha diffuso la descrizione di Dino Taraschi, fornendo dettagli sulla sua altezza, peso, abbigliamento e la presenza di un telefono cellulare.

I vigili del fuoco, impegnati per giorni con squadre di terra, droni e un elicottero del Reparto volo di Roma, hanno poi ricevuto il supporto dei sommozzatori. Questi ultimi hanno perlustrato il corso del fiume Vezzola, situato nella cella telefonica dove l'anziano aveva fatto l'ultima chiamata con il cellulare.

La Prefettura ha coordinato le operazioni di ricerca, coinvolgendo polizia di Stato, carabinieri e volontari della Protezione Civile con un cane da ricerca. Le forze dell'ordine, tra cui polizia, vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza e volontari della Protezione Civile, hanno battuto le vaste zone del comune di Teramo, concentrandosi soprattutto nell'area di Colleparco. Circa 40 unità tra volontari e forze dell'ordine, comprese unità cinofile, droni e un elicottero dei vigili del fuoco, sono state coinvolte per giorni nelle operazioni di ricerca.